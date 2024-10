Gusttavo Lima faz pronunciamento em live sobre investigação

O cantor Gusttavo Lima, investigado por suposta participação em uma organização envolvida na Operação Integration, fez uma live em seu perfil no Instagram com a participação de seu advogado, Cláudio Bessas para esclarecer alguns fatos e conversar com os fãs sobre o assunto.

Durante a live no Instagram, o cantor expressou sua determinação em enfrentar os desafios recentes, afirmando que “os prejuízos não são gigantescos” e que ele é “o mais interessado em resolver isso”. O cantor ressaltou sua gratidão, declarando que “toda minha fortuna eu devo a Deus e aos meus fãs”.

Com 25 anos de carreira, Gusttavo Lima lembrou que tudo o que conquistou foi resultado de seu talento e trabalho duro. Ele destacou que, nos anos de 2016 e 2017, chegou a fazer 38 shows por mês e viajou por 74 países. Também compartilhou momentos difíceis, como a perda de sua irmã em 2012, enquanto estava na Europa, e de sua mãe em 2015, em um período em que se dedicava integralmente aos shows.

Atualmente em Miami desde o dia 14, Gusttavo está à disposição da justiça 24 horas e se prepara para uma sequência de shows que começará em 19 de outubro, com eventos programados para os próximos 15 dias. Ele enfatizou: “Não estou aqui foragido, estou aqui trabalhando”, reafirmando seu compromisso com a música e seus fãs.

Gusttavo Lima afirmou estar tranquilo em relação ao tema: “Tô muito tranquilo, de verdade. Eu acredito na justiça de Pernambuco”, disse o cantor sobre a operação.

Ao final da live, o advogado do cantor anunciou que será criada uma plataforma para reunir todos os documentos das empresas do artista, esclarecendo os fatos.

Gusttavo se encontrava em Miami, nos Estados Unidos, quando o mandado de prisão foi emitido, na segunda-feira da semana passada, 23. Após a revogação da ordem de prisão, ele retornou ao Brasil para realizar duas apresentações no Pará, mas já voltou aos Estados Unidos neste domingo, 29. Com essa viagem, o cantor cancelou um show em Pernambuco, onde receberia um milhão de reais.

Ele foi acusado pela Polícia Civil de Pernambuco em uma investigação relacionada à lavagem de dinheiro por meio de sites de apostas, conhecidos como “bets”.

Entenda a relação de Gusttavo Lima à Operação Integration

A Justiça de Pernambuco decretou, na segunda-feira, 23, a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima em decorrência da Operação Integration. A decisão foi proferida pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, que também impediu a libertação da influenciadora Deolane Bezerra.

A juíza considerou que Gusttavo Lima ajudou dois alvos da operação, o empresário José André da Rocha Neto, proprietário da casa de apostas Vai de Bet, e sua esposa, Aislla, a permanecerem fora do Brasil. A prisão do casal foi decretada em 4 de setembro, mas eles não foram detidos na época, pois estavam na Grécia comemorando o aniversário do cantor. O casal viajou no avião de Gusttavo Lima e passou por outros países, o que gerou suspeitas de que possam ter permanecido em outro local durante a investigação.

Essa ação é um desdobramento da Operação Integration, que investiga empresas e influenciadores envolvidos em esquemas de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Desde o dia 4 de setembro, a Operação Integration já cumpriu 12 dos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar contra uma organização ligada a crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Além de Gusttavo Lima, a prisão do empresário Bóris Maciel Padilha também foi decretada. O cantor terá seu passaporte e certificado de registro de arma de fogo retidos pela Justiça.

Segundo o Portal Leo Dias, na decisão, a juíza Andréa Calado da Cruz discordou da postura do Ministério Público, que havia devolvido o inquérito à Polícia Civil de Pernambuco e solicitado a substituição das prisões preventivas de todos os acusados, incluindo Deolane e Solange Bezerra. Em contrapartida, ela pediu as prisões de Gusttavo Lima e de Bóris Maciel.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis