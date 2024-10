Após deixar a Globo, Boninho já sabe qual vai ser o destino profissional

Diretor do BBB e dos realitys da Globo nos últimos 20 anos, Boninho já tem selado seu futuro após deixara a emissora. O contrato dele com a empresa vai até o final do ano, quando ele deixa o cargo após 40 anos dentro da emissora.

Boninho vai abrir uma produtora de audiovisual que vai vender projetos prontos para emissoras de TV e plataformas de streaming. Segundo a colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, o ex-todo poderoso da vênus platinada se associou ao presidente do São Paulo, Julio Casares, ao seu pai, José Bonifácio de Oliveira, o Boni, e ao empresário Uadji Moreira.

Além da venda de conteúdos nos seguimentos de programas de auditório, realitys shows e até dramaturgia, a empreitada deve contar com um canal no YouTube, em que vai exibir outros conteúdos da produtora.

Ele deve seguir os passos de Jayme Monjardim, que também ao deixar a Globo, abriu uma produtora e está fazendo conteúdos para diversos meios de comunicação. Boninho vai entregar o cargo de Diretor de Realities, para Rodrigo Dourado, seu pupilo, que está ao seu lado desde a primeira temporada do BBB.

