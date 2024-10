Qual a possível setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil

Nesta terça-feira (1°), Bruno Mars, carinhosamente chamado de Bruninho pelos fãs brasileiros, dá início a uma esperada série de shows em solo nacional. O cantor, que já deixou sua marca no Brasil durante sua apresentação no The Town no ano passado, se prepara para encantar o público com 14 shows nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba.

Os fãs já começam a especular sobre a setlist que poderá ser apresentada durante os concertos. A expectativa é de que Bruno traga uma mistura vibrante de seus maiores sucessos, garantindo uma experiência memorável para todos os presentes. Entre as músicas que provavelmente farão parte do repertório, estão os clássicos Uptown Funk, When I Was Your Man e Locked Out of Heaven.

A seguir, apresentamos a provável setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil:

“24K Magic”

“Finesse”

“Treasure”

“Liquor Store Blues / Billionaire”

“Perm”

“Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky”

“That’s What I Like / Please Me”

“Versace on the Floor”

“It Will Rain”

“Marry You”

“Runaway Baby”

“Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open / Die With a Smile”

“When I Was Your Man”

“Locked Out of Heaven”

“Just the Way You Are”

“Uptown Funk”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars)

Bastidores da chegada de Bruno Mars para turnê no Brasil

A expectativa pela aguardada turnê de Bruno Mars no Brasil já está a todo vapor, e os bastidores começaram a ganhar forma com a chegada dos equipamentos do cantor. Com início marcado para o dia 4 de outubro, a turnê de um mês do artista norte-americano movimentou o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), que recebeu nada menos que 147 toneladas de material essencial para os shows.

Os equipamentos chegaram em dois voos separados, aterrissando entre o domingo (22) e a segunda-feira (23). Ao todo, foram transportados 248 volumes, que passaram por um rigoroso controle no Terminal de Cargas do aeroporto. Antes de seguirem para São Paulo, onde a turnê começa, os itens ficaram em uma área altamente segura, com vigilância eletrônica e presença de equipe especializada 24 horas por dia.

A estrutura foi levada em carretas para São Paulo, onde o cantor vai iniciar sua série de apresentações no MorumBIS, com shows marcados para os dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Em seguida, a turnê passará pelo Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e, por fim, Belo Horizonte, onde Bruno Mars encerra sua passagem pelo Brasil no dia 5 de novembro.