Ariana Grande está em relacionamento com ator? Ela respondeu

Ariana Grande está no centro das atenções após assumir um relacionamento com Ethan Slater, o ator com quem contracena no filme Wicked. Recentemente, a cantora concedeu uma entrevista à Vanity Fair, onde abordou as polêmicas em torno de seu novo amor, especialmente considerando que tanto ela quanto Slater estavam casados no início das filmagens.

Antes do relacionamento, Ariana estava com Dalton Gomez, enquanto Ethan era casado com Lilly Jay, com quem tem dois filhos. Essa situação gerou uma onda de especulações e críticas nos tabloides, que alimentaram a controvérsia. Ariana expressou sua frustração ao ver como a negatividade se espalhou: “Definitivamente não é fácil ver o tanto de negatividade que nasceu com tabloides desonestos”, afirmou.

A cantora destacou que as filmagens do filme representaram um período de grandes mudanças em sua vida e na de seus colegas, o que tornou o cenário propício para a imprensa sensacionalista. “Eu entendo por que foi um campo para os tabloides criarem algo para pagarem suas contas”, explicou.

Em sua declaração, Ariana também se disse decepcionada com aqueles que acreditaram na “pior versão” de sua história com Slater, mencionando que essa fase foi desafiadora para ela. A artista já havia compartilhado seus sentimentos sobre o assunto em seu álbum recente, Eternal Sunshine, especialmente na canção “Yes, and?”, onde questiona o interesse do público em sua vida pessoal.

Além disso, Ariana se defendeu das acusações de que Ethan teria abandonado sua família para estar com ela, afirmando que a descrição que os tabloides fizeram dele era “menos precisa” do que a realidade.

Ela não hesitou em elogiar o namorado, dizendo: “Ninguém neste mundo se esforça mais ou se doa mais para estar presente para as pessoas que ama e se preocupa. Não há ninguém neste mundo com um coração melhor, e isso é algo que nenhum tablóide maldoso pode reescrever na vida real.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Ariana Grande explica como terapia ajudou a retomar paixão pela música

Ariana Grande concedeu uma entrevista ao Hot Ones, na qual refletiu sobre sua jornada musical de mais de uma década. Ela reconheceu que, embora algumas músicas estejam ligadas a experiências emocionais desafiadoras, o tempo e a terapia a ajudaram a redescobrir a gratidão e o orgulho por sua obra, permitindo-lhe apreciá-la de uma nova forma.

O assunto surgiu quando perguntada se estava cansada de cantar suas músicas antigas. “Isso é algo natural com o qual todos os artistas podem se identificar”, ela respondeu. “Houve um tempo em que era difícil para mim sentir a mesma gratidão que sinto agora por certas músicas e pela música…”, continuou.

“Se tornar uma estrela pop é uma loucura aos 19 ou 20 anos, e acho que essa experiência foi meio que casada com algumas das músicas um pouco. Mas com o tempo e terapia, nós meio que conseguimos nos abraçar novamente, então me sinto muito orgulhosa, grata e feliz quando as ouço, enquanto eu costumava talvez ouvir e chorar”, compartilhou.

Durante a entrevista, Ariana falou sobre seu novo álbum Eternal Sunshine, que alcançou o topo da Billboard 200. Ela compartilhou detalhes sobre as colaborações com Max Martin e sobre a experiência de filmar o musical Wicked. Ariana, que interpreta Glinda, elogiou a colega Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba, descrevendo-a como “a coisa mais fenomenal” que já viu ao realizar acrobacias no set.

Ariana também abordou o recente vazamento de músicas inéditas suas na internet, descrevendo a situação como “desanimadora e decepcionante”. Ela expressou frustração com a violação de privacidade, mas também destacou sua gratidão pelo carinho dos fãs, apesar dos métodos extremos usados para acessar seu material não lançado.

“É uma droga”, ela disse claramente. “E eu estou constantemente tentando chegar ao fundo de como as pessoas conseguem as coisas… isso é muito frustrante e parece muito desumanizante, mas eu sou muito grata por ser uma artista com quem as pessoas se importam e meus fãs querem mais de mim, então eles estão indo a esses extremos para roubar e invadir”, concluiu.