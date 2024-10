Taylor Swift: Homem destrói violão em protesto contra apoio a Kamala Harris

Um homem destruiu uma guitarra assinada por Taylor Swift em protesto contra o apoio da cantora a Kamala Harris.

O residente do estado norte-americano pagou cerca de US$ 4.000 (cerca de 21mil reais) pela guitarra durante um leilão em Waxahachie, no último sábado, 29. Segundo a emissora local WFAA News, o homem utilizou um martelo para destruir o instrumento, e o vídeo do momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com um porta-voz do leilão, o ato foi um protesto contra o apoio de Taylor Swift à candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. “Foi uma coisa com piada. O público presente achou engraçado”, afirmou o porta-voz. O dinheiro arrecadado no leilão será destinado a organizações locais de apoio a jovens e agricultores.

O vídeo, compartilhado pelo site TMZ, mostra um homem rindo e comemorando enquanto bate repetidamente no violão com um martelo, enquanto a multidão o aplaude.

O evento ocorreu durante o jantar anual Ellis County WildGame, uma organização sem fins lucrativos que arrecada dinheiro para beneficiar a educação agrícola de jovens no Condado de Ellis, de acordo com o site oficial da organização.

Apesar dos aplausos do público presente, a ação gerou um intenso debate nas redes sociais. Internautas criticaram o gesto, argumentando que não havia necessidade de destruir o violão e que o valor investido poderia ter sido destinado a uma causa mais construtiva.

Taylor Swift declarou apoio a Kamala em 11 de setembro

Taylor Swift, que ainda não se pronunciou sobre o incidente, está focada nas últimas apresentações da turnê “The Eras Tour”. A série de shows será encerrada em Vancouver, no Canadá, entre 6 e 8 de dezembro. A cantora expressou publicamente seu apoio à candidata democrata Kamala Harris no último dia 11 de setembro.

Em uma publicação no Instagram, onde a cantora tem mais de 283 milhões de seguidores, Taylor Swift se pronunciou logo após Harris e Trump saírem de um debate na Filadélfia. “Assim como muitos de vocês, assisti ao debate desta noite”, declarou a cantora. “Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024.” A cantora destacou a relevância da luta por direitos, que, segundo ela, Kamala tem defendido ao longo de sua carreira.

Esse apoio resultou em um aumento significativo no número de registros de eleitores nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pela CNN, quase 500 mil pessoas visitaram o site de registro de votação em apenas 24 horas após Taylor compartilhar um link em suas redes sociais, bem acima dos 30 mil acessos diários habituais.

O vice de Kamala Harris, Tim Walz, expressou sua gratidão à cantora: “Sou muito grato, primeiramente, à Taylor Swift. Aquilo foi muito eloquente, e esse é o tipo de coragem que a gente precisa nos Estados Unidos”, declarou em entrevista à MSNBC.

Donald Trump, adversário de Kamala Harris nas eleições, também foi questionado sobre a posição de Taylor Swift, ao que respondeu: “Não faço ideia”.

