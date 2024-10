Quais os preços do show único de Chris Brown no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O cantor Chris Brown está de volta ao Brasil para um show único marcado para o dia 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira apresentação do artista no país desde 2010, e o anúncio gerou grande expectativa entre os fãs. Em suas redes sociais, Brown declarou: “Breezy no Brasil”, animando o público para a sua chegada.

As vendas dos ingressos começam na próxima quinta-feira, dia 03, a partir das 10h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Os preços dos ingressos foram divulgados e variam conforme a categoria escolhida:

Cadeira Superior : R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

: R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira) Pista : R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

: R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira) Cadeira Inferior : R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

: R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira) Pista Premium: R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)

Chris Brown esteve no brasil em 2010

Chris Brown, conhecido por With You, esteve no Brasil em 2010, quando passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, apresentando a turnê “Graffitti”.

Em 2023, durante sua turnê “Under the Influence”, Chris Brown garantiu aos fãs que não deixaria de lado o Brasil, Japão e Austrália, já que, naquele momento, os shows estavam sendo realizados nos Estados Unidos e se estendiam pela Europa.

A “11:11 Tour” do cantor que iniciou em junho deste ano, incialmente ficou restrita à América do Norte, mas há indícios de que ela será ampliada para a América Latina e África. Também, segundo informações do site Universo Chris Brown, até o momento, até o momento, Chris Brown já arrecadou US$ 33.570.572 (cerca de R$ 168 milhões), com uma média de aproximadamente US$ 2.238.038 (cerca de R$ 11,2 milhões) por show.

Chris Brown está novamente enfrentando um processo por agressão. Desta vez, ele e sua equipe são acusados de atacar um grupo de quatro pessoas nos bastidores de um show. As vítimas, Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush e Da Marcus Powell, relataram que foram convidados aos bastidores para conhecer o artista.

Os fãs estão ansiosos para saber o que Chris Brown trará desta vez. Com uma carreira recheada de hits, é esperado que o cantor apresente uma setlist repleta de sucessos, além de novas músicas de seus lançamentos mais recentes. Agora, resta aguardar a confirmação oficial dos detalhes desse show que promete agitar o final do ano para os fãs brasileiros.