Israel Novaes desabafa sobre fidelidade no meio artístico: ‘Não é fácil’

O cantor sertanejo Israel Novaes, de 34 anos, abriu o coração sobre os desafios de manter a fidelidade no casamento durante uma entrevista ao podcast Tem Base.

Casado há três anos com a nutricionista Laura Novaes, o artista confessou que a vida no meio artístico torna essa questão ainda mais complicada, mas que a decisão de ser fiel foi algo que ele assumiu ao se casar.

“Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta”, revelou Israel Novaes. Ele destacou que a dificuldade que enfrenta é comum, mas que muitos evitam admitir. “Se eu luto, significa que é difícil. Muitos falam disso [de fidelidade] para passar uma imagem, mas não conseguem”, completou.

O cantor explicou que, ao decidir se casar, precisou rever antigos hábitos. “Minha música sempre foi sobre mulher, pegação. Cantava aquilo que eu vivia, era verdade. Agora, tenho que tomar muito cuidado com isso. Você pode pegar o artista e colocar ele aqui como se fosse só o artista, mas me preocupo muito com quem eu sou”, disse Israel, ressaltando a necessidade de uma distinção entre a vida artística e sua realidade pessoal.

Israel Novaes também reconheceu que ainda está em processo de adaptação. “Estou em construção. Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro. Mas vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo”, afirmou o sertanejo, demonstrando seu compromisso com a relação.

Israel concluiu expressando seu receio sobre relacionamentos que começam com a ideia de que podem acabar. “Não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso”, finalizou o cantor, mostrando que, apesar dos desafios, está determinado a fazer o casamento com Laura Novaes funcionar.

Saiba mais sobre a carreira de Israel Novaes

O cantor e compositor Israel Novaes ganhou destaque no cenário musical brasileiro com a música Vem Ni Mim Dodge Ram, lançada em 2012. O hit, que mistura sertanejo com influências de arrocha, fez com que o cantor se tornasse uma referência no gênero, sendo apelidado de “O Cara do Arrocha“. Seu estilo, que mescla ritmos tradicionais do sertanejo com batidas mais dançantes, rapidamente conquistou o público e o colocou em evidência no cenário musical nacional.

Com mais de uma década de carreira, Israel Novaes participou de grandes festivais e shows, consolidando seu nome no mercado sertanejo. Ele já se apresentou em eventos importantes, como o Villa Mix Festival e o Caldas Country, que são referência para o sertanejo. Além disso, suas performances em festas de rodeio e eventos regionais por todo o Brasil.

O cantor também realizou diversas turnês nacionais, levando seus sucessos para diferentes regiões do país. Ao longo de sua trajetória, Israel Novaes tem investido em produções ao vivo e gravações de DVD.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis