Show de Bruno Mars arrecada R$ 1 milhão para vítimas da enchente no RS

O cantor Bruno Mars, de 38 anos, já está no Brasil para uma sequencia de shows e realizará uma apresentação beneficente nesta terça-feira, 01, em apoio ao Rio Grande do Sul, que foi severamente afetado por intensas chuvas do início de maio deste ano.

Este será o primeiro show de Bruno Mars na turnê brasileira de 2024, que incluirá um total de cinco cidades. A performance, patrocinada pela empresa Budweiser Brasil, será exclusiva para doadores de uma campanha organizada pela Ação da Cidadania; portanto, os ingressos não foram vendidos para esse pocket show.

Anunciado em junho, os fãs de Bruno Mars tiveram a oportunidade de ganhar ingressos a cada doação de R$ 50 para a organização, recebendo um número da sorte para concorrer a um par de ingressos. A apresentação intimista para os sorteados ocorrerá no Tokio Marine Hall, na capital paulista.

Segundo informações da Budweiser divulgadas pela CNN, a iniciativa arrecadou R$ 1 milhão, permitindo que cestas básicas, produtos de higiene, materiais de limpeza e eletrodomésticos fossem enviados às famílias que ainda estão se recuperando da tragédia.

Saiba mais sobre a possível setlist do show de Bruno Mars

O cantor, que já deixou sua marca no Brasil com sua performance no The Town no ano passado, está se preparando para encantar o público com 14 shows nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba.

Os fãs já começam a fazer especulações sobre a setlist que poderá ser apresentada durante os concertos. A expectativa é de que Bruno traga uma mistura animada de seus maiores sucessos, proporcionando uma experiência inesquecível para todos os presentes. Entre as músicas que provavelmente estarão no repertório, destacam-se os clássicos Uptown Funk, When I Was Your Man e Locked Out of Heaven.

A seguir, apresentamos a provável setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil:

“24K Magic”

“Finesse”

“Treasure”

“Liquor Store Blues / Billionaire”

“Perm”

“Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky”

“That’s What I Like / Please Me”

“Versace on the Floor”

“It Will Rain”

“Marry You”

“Runaway Baby”

“Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open / Die With a Smile”

“When I Was Your Man”

“Locked Out of Heaven”

“Just the Way You Are”

“Uptown Funk”

Veja as datas de todas as apresentações de Bruno Mars no Brasil:

4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis