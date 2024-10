Coldplay vai lançar último álbum? O que se sabe

Chris Martin revelou recentemente que o Coldplay está próximo de encerrar sua jornada de álbuns de estúdio. Segundo o vocalista, a banda planeja se aposentar após o lançamento do 12º álbum, o que tem gerado especulações sobre o futuro do grupo.

Em entrevista ao portal Entertainment Tonight, Martin comparou o planejamento do Coldplay com os ídolos da banda, como os Beatles e Bob Marley. “Existem apenas 12 álbuns e meio dos Beatles. Há quase o mesmo Bob Marley — portanto, todos os nossos heróis”, explicou o cantor. Para ele, é essencial que o Coldplay siga esse caminho e mantenha o limite de 12 álbuns.

O próximo lançamento do grupo, o décimo disco intitulado Moon Music, chega nesta sexta-feira (04). Isso deixa o Coldplay com mais dois álbuns previstos antes de encerrar suas produções de estúdio. Segundo Martin, após essa fase, a banda deverá se reunir apenas para projetos especiais e pontuais, como compilações ou material paralelo. “Se fizermos algo juntos depois disso, além da turnê, então será algo diferente”, afirmou.

Turnê mais lucrativa da história do rock é do Coldplay

A banda britânica Coldplay, liderada por Chris Martin, atingiu um marco histórico com a turnê mundial Music of the Spheres, que se tornou a mais lucrativa de todos os tempos no rock. Desde o início da série de shows, em março de 2022, o grupo já arrecadou mais de R$ 5,1 bilhões, vendendo 8,8 milhões de ingressos, de acordo com dados da Billboard Boxscore.

Com esse impressionante desempenho, o Coldplay superou a turnê de despedida de Elton John, Farewell Yellow Brick Road, que arrecadou um pouco menos ao longo de sua realização, entre 2018 e 2023. A banda também quebrou o recorde anteriormente detido pelo U2, que vendeu 7,3 milhões de ingressos durante sua turnê 360 (2009-2011).

A turnê Music of the Spheres ainda conta com 21 shows agendados, o que deve aumentar ainda mais os números já impressionantes. O Coldplay agora lidera a lista das turnês de rock mais lucrativas da história, com US$ 944,7 milhões arrecadados, seguido por Elton John (US$ 939,1 milhões) e U2 (US$ 736,4 milhões).

Outras turnês notáveis incluem Not in This Lifetime do Guns N’ Roses (US$ 584,2 milhões) e A Bigger Bang dos Rolling Stones (US$ 558 milhões). A própria banda Coldplay já havia alcançado sucesso com a turnê A Head Full of Dreams (2016-2017), que arrecadou US$ 523,3 milhões.