Morgan Wallen faz doação milionária para ajudar vítimas do Furacão Helene

Morgan Wallen fez uma significativa contribuição para apoiar os esforços de assistência às vítimas do furacão Helene. Após prometer ajudar as regiões devastadas pelas enchentes no leste do Tennessee e no oeste da Carolina do Norte, o cantor country de 31 anos cumpriu sua palavra e doou R$ 2.470.000 para a causa.

“Essas colinas e vales são muito importantes para mim de muitas maneiras”, escreveu a estrela de Cowgirls em suas redes sociais. “Vai exigir um esforço monumental.” O artista, que cresceu no leste do Tennessee, direcionou a doação à Cruz Vermelha por meio de sua Fundação Morgan Wallen.

No domingo, ele fez uma publicação Instagram, que já não está mais disponível, a qual dizia: “Minha família no leste do Tennessee está segura, mas sei que muitos estão absolutamente devastados lá e em vários estados. Todas as minhas orações estão voltadas para eles esta noite… Estou em contato com minha equipe e outros que estão buscando maneiras de ajudar.”

Morgan Wallen é reconhecido por seu comprometimento com sua fundação de caridade. A cada ingresso vendido, R$ 15,50 são doados para a instituição, e em 2023, a fundação arrecadou mais de R$ 3.700.000 para apoiar programas de música e esportes para jovens nos Estados Unidos. De acordo com informações do site da fundação, o acesso a esportes e música transformou a vida de Morgan Wallen de maneiras inesperadas durante sua infância no leste do Tennessee.

Desde os três anos, essas atividades lhe ensinaram disciplina, trabalho duro e compromisso. Acreditando que todas as crianças merecem oportunidades para prosperar, a Morgan Wallen Foundation (MWF) apoia programas de esportes e música para jovens, além de ajudar comunidades em momentos de necessidade, como após desastres naturais e na distribuição de alimentos.

Além de Morgan Wallen, outros artistas se uniram à causa

Outros artistas do cenário country, como Luke Combs e Eric Church, ambos da Carolina do Norte, também se manifestaram dispostos a ajudar nos esforços de assistência.

O furacão Helene trouxe muita chuva chuva para algumas áreas da Carolina do Norte em 27 de setembro. Mais de 100 mortes foram registrada até o momento, e muitas cidades no Tennessee, Geórgia, Flórida, Virgínia e Carolina do Norte estão inacessíveis para ajuda devido a estradas destruídas.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis