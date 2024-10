James Blunt promete mudar seu nome e impõe condições aos fãs

James Blunt se comprometeu a mudar seu nome para qualquer nome que os fãs escolherem, caso consiga chegar ao primeiro lugar nas paradas. O cantor, famoso pelo sucesso You’re Beautiful, declarou que está disposto a “fazer qualquer coisa” para alcançar o topo novamente, especialmente com o relançamento de seu icônico álbum de estreia, “Back To Bedlam“, que comemora 20 anos.

Em entrevista ao programa The Chris Moyles Show da Radio X, James Blunt disse: “Eu me inscrevi para mudar meu nome para qualquer nome que o público quiser – eles podem mudar meu nome.” Ele fez uma promessa sincera: “É algo genuíno. Juro pela minha vida e pela vida do meu único fã – Brian de Glasgow – que mudarei meu nome se ele chegar ao primeiro lugar.”

No entanto, o cantor de 50 anos expressou algumas preocupações sobre o que o público poderia escolher como novo nome, principalmente se optassem por algo que rime com “Blunt”. Brincando sobre a possibilidade, ele disse: “James cucking funt… contanto que não seja, você sabe, Blunty McBluntface.”

O álbum “Back To Bedlam” que dominou as paradas de álbuns do Reino Unido ao ser lançado em 2004, apresentou o atemporal hit You’re Beautiful. James Blunt revelou anteriormente que a canção é baseada em uma experiência real. Em um artigo para a coluna Rush Hour Crush do jornal Metro, ele compartilhou: “As primeiras impressões são tudo. Eu consigo sentir o espírito e a alma de alguém quando o conheço pela primeira vez.”

Ele acrescentou: “As pessoas têm uma energia, e você pode sentir alguém que é agressivo ou alguém que é gentil. O silêncio fala frequentemente muito mais do que palavras…” recordou o cantor sobre um momento marcante em que se encontrou com uma ex-namorada que estava acompanhada de um novo parceiro:“Nós passamos um pelo outro, nós nos olhamos,” contou.

O cantor de Goodbye My Lover, que atualmente é casado com Sofia Wellesley, relembrou a intensidade daquela fração de segundo em que se cruzaram. “Nós vivemos uma vida inteira naquele momento, mas eu não fiz nada a respeito. Eu apenas fui para casa e escrevi uma música sobre isso e consegui uma casa com isso – a coisa toda. Então, estou feliz por eles.”

O que já se sabe sobre o novo álbum de James Blunt

O álbum de James Blunt, com o relançamento comemorativo de seu clássico “Back To Bedlam”, será oficialmente lançado em 11 de outubro de 2024. O pacote inclui um design flexível desdobrável com três painéis e um livreto de 16 páginas.

A primeira parte do álbum traz sucessos icônicos como High, You’re Beautiful e Goodbye My Lover, enquanto o segundo disco apresenta demos das mesmas faixas, além de bônus como Sugar-Coated, Butterfly e Dancing Days. Enquanto isso, os fãs podem conferir o single do relançamento de Wiseman. Confira:

Ouça Wiseman no Spotify:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis