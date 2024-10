Lucas Souza volta atrás após assumir ser bi: "Fala tirada de contexto"

Lucas Souza, que assumiu ser bissexual ao longo dos últimos meses, explicou ter sido alvo de uma fala tirada de contexto ao ter comentado acerca do assunto.

Em entrevista à revista Quem, o ex-participante de A Fazenda 15 explicou que havia destacado que manifestou a possibilidade de se envolver com outro homem, e não que queria para o momento.

"Fala tirada de contexto"

"Ao assumir minha bissexualidade, falei que tinha a possibilidade [de se relacionar com um homem], mas que não queria porque eu estava focado na minha vida profissional. A fala foi tirada de contexto, mas isso não me inibe", disse Lucas Souza, que está solteiro desde o fim do namoro com Jaquelline Grohalski.

"Eu vou continuar falando, até porque é sobre a minha vida", disparou o ex-peão, que ressaltou a importância do debate pelo assunto. "Não estou fazendo mal para ninguém, ao contrário; eu acho que o exemplo que eu dou encoraja algumas pessoas e quebra alguns tabus", afirmou.

Lucas Souza apontou que pode ser um exemplo que sirva de ajuda para outras pessoas que lidam com a mesma situação. "Só de eu ter falado sobre o assunto já ajudou muita gente, porque, querendo ou não tenho uma visibilidade e muita gente me conhece", declarou. "Isso que vai encorajar algumas pessoas não a sair do armário, mas no sentido que tem que se aceitar do jeito que é, tem que se amar, tem que se respeitar acima de tudo", pontuou o ex-militar.

