Ana Castela desabafa sobre dificuldades no namoro com Gustavo Mioto

Ana Castela abriu o coração sobre os desafios em conseguir manter um relacionamento à distância com Gustavo Mioto. O casal sertanejo, que viveu de idas e vindas, hoje mantém a solidez no namoro, e a ‘Boiadeira’ comentou acerca do assunto em torno da rotina.

"Gu e eu nos vemos muito. A gente namora a distância, mas a logística dos shows bate bastante. Sempre que venho a São Paulo, fico na casa dele", disse ela, em entrevista ao jornal Extra. "É só quando tem muito trabalho mesmo que ficamos um pouco mais distantes, mas, na primeira oportunidade, a gente já volta a se ver", explicou a artista.

Sincera, Ana Castela admitiu que têm perdido a paciência acerca do excesso de curiosidade do público sobre seu relacionamento com Gustavo Mioto. "Eu sinto raiva quando ficam perguntando: "Vocês terminaram?". Às vezes, estou na minha casa e ficam me pressionando: "Cadê o Gustavo?". Mas não ficam perguntando para ele sobre mim, ou cobrando dele informações nossas", contou.

A artista, inclusive, aproveitou para relembrar os altos e baixos vividos no namoro com o cantor, de quem já havia terminado duas vezes desde que assumiram a relação, em junho de 2023. "Foi um retorno de boa. Só conversamos, colocamos aqueles pingos no "is". E foi isso", pontuou.

