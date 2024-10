Ex-namorado de Andressa Urach quebra silêncio sobre fim do namoro

Lucas Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach, usou suas redes sociais e abriu o coração pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com a modelo, anunciado no último final de semana – duas semanas após eles assinarem um "contrato de namoro", documento registrado no 10º Tabelionato do Rio Grande do Sul.

Através do Instagram, o ator pornô explicou que eles haviam combinado em não comentar publicamente sobre o término, mas acabou dando detalhes, quando questionado por alguns seguidores, na caixinha de perguntas.

"Fiz tudo o que era possível para [o romance] dar certo", disse o ex de Andressa Urach. "Foi uma decisão conjunta. Sei que muita gente está curiosa e acha que foi algo repentino, mas sempre tivemos nossas conversas e chegamos a um consenso, mesmo com as discordâncias", explicou.

Lucas Ferraz, por sua vez, aproveitou para negar que o fim do relacionamento tenha sido causado pelo transtorno de Borderline da ex-vice Miss Bumbum. "Eram conflitos normais, como qualquer relacionamento. Tínhamos discordâncias por causa das diferentes criações, hábitos e visões de trabalho", comentou ele.

Andressa e Lucas assumiram o namoro em fevereiro deste ano, após se conhecerem durante a gravação de um vídeo íntimo para as plataformas de conteúdo adulto. O término foi anunciado pela ex-participante de A Fazenda na última sexta-feira (27).

