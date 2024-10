Paris Jackson explica por que Elizabeth Taylor foi sua madrinha

Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, compartilhou detalhes sobre a decisão de seu pai ao escolher a atriz e lenda do cinema, Elizabeth Taylor, como sua madrinha. Durante sua participação na nova série documental da BBC, Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, Paris, de 26 anos, explicou as razões que acredita terem levado seu pai a tomar essa decisão.

“Acho que porque eu estava crescendo sob os holofotes. Definitivamente, há uma parte dele que sabia que teríamos uma experiência muito parecida”, disse Paris Jackson durante o primeiro episódio do documentário. Ela destacou as semelhanças entre sua criação e a de Taylor, mencionando que foi educada em casa e passou a maior parte do tempo com adultos, assim como Taylor durante sua infância.

Paris Jackson também comentou sobre o impacto de ser filha de uma das maiores estrelas do mundo. “Não posso falar por todos que crescem sob os holofotes, mas não há nada de normal nisso”, declarou. Michael Jackson, que faleceu em 2009, tinha uma amizade duradoura com Taylor, e essa relação influenciou sua decisão de escolher a atriz como madrinha de Paris.

Em uma entrevista à revista PEOPLE em 2021, Paris Jackson relembrou algumas memórias de sua madrinha. “Eu era uma garotinha na época, então não posso compartilhar conversas específicas, mas me lembro do meu pai conversando com Elizabeth em nossa casa em Encino”, contou. Ela também recordou o fascínio que tinha pela aparência glamorosa de Taylor, que sempre usava joias brilhantes e era uma presença constante em sua vida.

Paris Jackson preserva o legado de Elizabeth Taylor por meio de sua fundação

Embora Taylor tenha falecido em 2011, apenas uma semana e meia antes do 13º aniversário de Paris, a jovem tem dedicado tempo para aprender mais sobre o legado humanitário de sua madrinha, especialmente em sua luta contra o HIV e a AIDS, por meio da Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF). Paris também atua como embaixadora da fundação, continuando o trabalho de Taylor na conscientização sobre a doença.

Paris Jackson lançou álbum em 2020

O primeiro álbum de Paris Jackson, intitulado Wilted, foi lançado em 13 de novembro de 2020. O projeto marcou uma nova fase na carreira da artista, que se destaca por suas letras introspectivas que misturam elementos de pop, folk e rock. Wilted foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, mostrando a evolução de Paris como compositora e musicista, além de refletir suas experiências pessoais e desafios ao longo da vida. Ouça:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis