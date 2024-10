Britney Spears revela acidente com lareira que queimou seu cabelo

Britney Spears compartilhou um relato assustador sobre um incidente ocorrido no início deste ano, quando queimou o cabelo do rosto em um acidente com a lareira. A popstar relembrou a experiência em um vídeo que foi posteriormente excluído de suas redes sociais.

“Eu estava no meu quarto e liguei o fogo e, de repente, ele explodiu na minha cara”, começou a cantora, adotando um sotaque britânico. “Já aconteceu antes, e nas vezes que aconteceu antes, eu parei, então sempre peço para meu segurança vir e acender para mim porque eu estava com medo de que explodisse.”

Britney descreveu o resultado do acidente: “Dessa vez, eu simplesmente joguei tudo lá dentro e ele soprou no meu rosto e arrancou todos os meus cílios e sobrancelhas. E vê esse cabelo de bebê? Essa franja de bebê? Isso é de seis meses atrás. Ele arrepiou todo o meu cabelo. E continuou: A pessoa com quem eu estava não acordava e eu pensei que teria que ir para o pronto-socorro porque meu rosto estava pegando fogo.”

Apesar da dor intensa que sentiu por várias horas, Britney Spears optou por não procurar atendimento médico. “Estava sentindo muita dor por seis ou sete horas, mas decidi tomar três comprimidos de Tylenol, que é uma coisa muito, muito importante para mim,” disse a cantora. “Está tudo bem agora. Acontece”, concluiu a artista, tranquilizando seus fãs sobre sua recuperação.

Esse não é o primeiro incidente com fogo na vida de Britney Spears; em abril de 2020, ela revelou que acidentalmente queimou sua academia em casa ao deixar velas acesas sem supervisão.

Britney Spears irá adaptar livro de memórias para o cinema

Britney Spears está pronta para levar suas experiências pessoais às telonas. A cantora anunciou que seu livro de memórias, A “Mulher em Mim”, será transformado em uma cinebiografia sob a direção de Jon M. Chu, conhecido por “Podres de Ricos”, conforme divulgado pela revista Variety. Britney e Chu instigaram seus seguidores nas redes sociais com mensagens enigmáticas sobre o novo projeto.

“Estou animada para compartilhar com meus fãs que estou colaborando em um projeto secreto com Marc Platt, que sempre produziu meus filmes favoritos. Fiquem atentos!”, escreveu Britney no X (antigo Twitter). Marc Platt, um renomado produtor de cinema e Broadway, com três indicações ao Oscar e duas ao Tony, está à frente do desenvolvimento da adaptação. Ele é conhecido por sucessos como La La Land: Cantando Estações (2016).

Jon M. Chu também expressou sua empolgação no Instagram: “Tenho um segredo que venho guardando de vocês.” Em novembro, Chu lançará a primeira parte de seu musical Wicked nos cinemas. A cinebiografia será produzida pela Universal Pictures, que garantiu os direitos do livro em um leilão competitivo. No entanto, ainda não há data de estreia definida para o filme.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis