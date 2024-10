Rascal Flatts anuncia retorno com turnê de 25º Aniversário

A banda country Rascal Flatts anunciou nesta terça-feira, 01, que irá pegar a estrada para uma turnê nacional em comemoração ao seu 25º aniversário, após um período de hiato. O famoso trio country é formado pelo vocalista Gary LeVox, o guitarrista Joe Don Rooney e o baixista Jay DeMarcus.

Em um comunicado à imprensa, a banda compartilhou: “Em 2020, anunciamos a turnê de despedida depois de estarmos na estrada por 20 anos. Para simplificar, precisávamos de uma pausa. Então a COVID chegou e nossos planos pararam bruscamente, como o resto do mundo. Desde então, pudemos revisitar nossa experiência única e especial como uma banda e estamos prontos para sair na estrada novamente.”

Os membros expressaram a emoção de retornar ao palco: “É difícil acreditar que ano que vem será o 25º aniversário do Rascal Flatts, e esse pareceu o momento perfeito para voltar a estar diante dos fãs que tanto nos deram.”

A banda também compartilhou a novidade nas redes sociais, postando uma mensagem no Instagram acompanhada de um pôster da turnê. “É difícil acreditar que 2025 será o 25º aniversário do Rascal Flatts… e esse pareceu o momento perfeito para voltarmos para a frente de TODOS VOCÊS que nos deram tanto”

Na publicação, também foram divulgadas mais informações sobre a venda dos ingressos para a turnê “Life Is A Highway Tour”, que começará no dia 4 de outubro. Nos comentários da publicação é possível ver que os fãs aguardam ansiosos o retorno do trio, que promete trazer muita música e emoção para os palcos novamente, celebrando um legado que se estende por mais de duas décadas.

Veja a publicação:

Relembre a carreira do Rascal Flatts

Rascal Flatts, uma das bandas de country mais conhecidas dos Estados Unidos, conquistou o coração dos fãs ao longo de sua carreira de mais de 20 anos. Formado em 1999, o trio, composto pelo vocalista Gary LeVox, o guitarrista Joe Don Rooney e o baixista Jay DeMarcus, se destacou por seu som único, que combina elementos do country com influências pop. Com álbuns Melt (2002) e Me and My Gang (2006), a banda produziu uma série de sucessos que se tornaram clássicos do gênero, incluindo Bless the Broken Road e What Hurts the Most.

Um dos maiores sucessos da banda Life Is a Highway também alcançou a posição seis na parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos em agosto de 1992 e alcançou o terceiro lugar na Austrália e na Nova Zelândia no mesmo ano. Em 2006, a banda a música foi tema do filme de animação da Carros, da Walt Disney Pictures.

