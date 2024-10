Sérgio Mallandro mostra quadro de Sônia Lima nua e detalhe inusitado chama atenção

Na segunda-feira (30), a apresentadora Sônia Lima celebrou seus 65 anos de vida e recebeu diversas homenagens carinhosas de amigos, familiares e fãs nas redes sociais. Entre as mensagens de felicitação, um vídeo em especial chamou a atenção.

O humorista Sérgio Mallandro, conhecido por suas brincadeiras irreverentes, compartilhou em seus Stories um quadro ousado da aniversariante, onde ela aparece nua, em um registro de um dos ensaios que fez para a revista Playboy, em 1987 e 1991.

No entanto, para manter o clima leve e divertido, Mallandro colocou adesivos com os rostos de amigos em partes estratégicas da imagem, cobrindo as áreas íntimas de Sônia.

Ela, que estava ao lado do humorista no vídeo, aproveitou o momento para brincar e questionar o motivo pelo qual o rosto de Mallandro estava justamente cobrindo sua região íntima.

Sérgio Mallandro mostra quadro de Sônia Lima nua (Foto: Reprodução/Instagram)

Rindo da situação, o humorista logo mostrou outro detalhe curioso: o empresário Flávio Antunes, namorado de Sônia há quatro anos, aparecendo "para tirar satisfação" com a brincadeira. Tudo foi feito em tom descontraído, reforçando o bom humor que permeia a relação entre os envolvidos.

A homenagem inusitada fez sucesso nas redes e mostrou que, além de bela, Sônia Lima segue sendo uma figura querida e cercada de muito afeto.

