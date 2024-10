Fernanda Montenegro diz que sabia que não venceria o Oscar de melhor atriz

Fernanda Montenegro será a próxima homenageada do programa Tributo, da Globo, que celebra grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Aos 95 anos, a atriz terá sua carreira revisitada no especial, que será exibido no dia de seu aniversário, 16 de outubro. Durante a atração, Fernanda refletirá sobre sua longa trajetória, que inclui conquistas memoráveis e momentos marcantes tanto na vida pessoal quanto profissional. A homenagem se junta às de grandes nomes como Laura Cardoso e Ary Fontoura, destacando a importância desses artistas na cultura nacional.

Entre os momentos mais emblemáticos de sua carreira, Fernanda relembrará sua histórica indicação ao Oscar em 1999 por sua atuação no filme Central do Brasil. Embora não tenha levado o prêmio, que ficou com Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, a atriz revela que não se abalou pela derrota. Em tom descontraído, compartilhou que já sabia que não sairia vitoriosa, mas que estar na premiação já era, por si só, um reconhecimento de peso. "Eu sabia que não ia ganhar, mas estar ali, no meio de tudo, já era uma vitória", disse a veterana com bom humor.

O programa também abordará a relação de Fernanda com sua filha, Fernanda Torres, que segue os passos da mãe e pode fazer história no próximo Oscar. Torres está cotada para uma indicação de Melhor Atriz em 2025, pela sua performance em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, mesmo diretor de Central do Brasil. Montenegro falou sobre o orgulho que sente ao ver a trajetória da filha se destacar de forma tão expressiva, mas também refletiu sobre a dualidade de sua vida pessoal e profissional.

Ao longo do especial, Fernanda ainda compartilha reflexões sobre sua própria identidade, abordando o desafio de equilibrar a vida pública e privada. "Sou Arlette dentro de casa, uma pessoa comum, mas quando estou em cena, sou Fernanda Montenegro, a atriz", disse ela. Aos 95 anos, a atriz reafirma seu compromisso com a arte e sua paixão pela vida, mostrando que, mesmo após tantas décadas, continua a inspirar e a emocionar o público com sua história.





