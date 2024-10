O que se sabe sobre colaborações de Charli XCX com Bon Iver e Tinashe

Charli XCX está gerando expectativa em torno do lançamento da versão remix de seu álbum Brat, marcada para o dia 11 de outubro. Recentemente, ela confirmou novos colaboradores para o projeto por meio de outdoors espalhados pelos Estados Unidos. Dois dos nomes já revelados são Bon Iver e Tinashe, que estarão presentes em faixas do álbum de remixes.

Com um total de 18 músicas, o projeto promete trazer uma abordagem completamente renovada para Brat, mas ainda mantendo a essência ousada que caracteriza o trabalho de Charli. Além de Bon Iver e Tinashe, a cantora já havia anunciado colaborações com Lorde, Robyn, Billie Eilish e Addison Rae. Outro destaque é o remix da faixa Talk Talk, com a participação de Troye Sivan.

Charli e Sivan estão atualmente em turnê pela América do Norte com a Sweat Tour, que teve início em setembro em Detroit e deve terminar em Seattle no final de outubro. Em entrevista recente à iD, Charli falou sobre a produção dos shows: “A encenação está insana. Não quero exagerar, mas está incrível.”

Desde o lançamento original de Brat em junho, o álbum não só conquistou espaço na cultura pop, como também fez parte de debates políticos. Um exemplo foi a interação de Charli com a vice-presidente Kamala Harris, onde a cantora tuitou “Kamala é Brat”, levando a campanha de Harris a modificar a identidade visual da conta oficial para se alinhar ao estilo do álbum.

Charli XCX se une a Troye Sivan em ‘Talk Talk’

A cantora pop Charli XCX acaba de compartilhar a inédita faixa Talk talk em parceria com Troye Sivan, que fará parte do novo projeto da artista, intitulado Brat and it’s completely different but also still brat — uma versão totalmente nova do seu aclamado álbum — previsto para chegar no dia 11 de outubro pela Warner Music, via Atlantic Records.

Charli XCX lançou, em junho deste ano, seu sexto álbum de estúdio, Brat, que se tornou o álbum mais comentado do ano, marcando a cultura pop com uma campanha de divulgação audaciosa em todo o mundo, além de sets de sua concorrida pop-up Partygirl.

Durante o lançamento, a internet e as redes sociais foram tomadas por vídeos virais e feats surpreendentes, como Billie Eilish, Lorde, Addison Rae, Robyn, Yung Lean, Julia Fox, Chloë Sevigny e Rachel Sennott.

O álbum foi nomeado ao Mercury Prize 2024 e a faixa Guess, com Billie Eilish, estreou no TOP 1 na UK Official Singles Charts em agosto, tornando Charli XCX a primeira artista britânica a alcançar o topo das paradas de singles este ano.

A cantora fará os maiores shows de sua carreira como headliner em arenas do Reino Unido, em novembro e dezembro. Ela se juntará ao cantor Troye Sivan para a aguardada turnê em dupla pelos Estados Unidos, Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat, que começa neste fim de semana.