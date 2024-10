U2 fará show no Brasil em 2025? Todas as informações sobre - (crédito: TMJBrazil)

O U2 pode estar a caminho do Brasil em 2025, mais especificamente para um show gratuito na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A possibilidade foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes durante sua campanha de reeleição, prometendo trazer a banda irlandesa para um megaevento, caso vença as eleições.

A declaração, feita em um vídeo de campanha, rapidamente gerou comoção nas redes sociais, com fãs do U2 e entusiastas de grandes eventos aguardando ansiosamente por mais detalhes. A proposta de Paes vem na esteira do sucesso do show de Madonna, realizado em maio de 2024, que reuniu 1,6 milhão de pessoas em Copacabana.

O evento também impulsionou a economia local, com a ocupação hoteleira atingindo 96%, além de atrair turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. Paes destacou, em sabatina no evento “Movimento Rio em Frente”, que shows dessa magnitude trazem grande visibilidade e benefícios para o turismo carioca, mencionando que um show de nível mundial gera mídia espontânea e movimenta significativamente a economia da cidade.

O U2 tem um histórico limitado de apresentações no Brasil. A única vez que a banda subiu ao palco no país foi em janeiro de 1998, no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, durante a turnê do álbum Pop. Desde então, os fãs brasileiros aguardam pelo retorno de Bono e companhia, que seguem como um dos grupos mais desejados pelos amantes de rock no Brasil.

O que sabe sobre novas canções inéditas do U2

A icônica banda irlandesa U2 anunciou o lançamento de um novo álbum intitulado How to Re-Assemble an Atomic Bomb, que traz músicas inéditas gravadas durante as sessões de seu clássico disco de 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb. O novo álbum estará disponível a partir do dia 29 de novembro.

Em comunicado, o guitarrista The Edge destacou o momento criativo vivido pela banda durante a gravação do disco original. “As sessões de How to Dismantle an Atomic Bomb foram extremamente inspiradoras, e estávamos explorando diversas ideias musicais no estúdio”, afirmou.

The Edge também comentou sobre o impacto emocional do álbum, especialmente para Bono, que usou a música como uma forma de processar a morte de seu pai. Segundo ele, o novo álbum reflete essa energia bruta e visceral, capturando a essência da banda tocando junta em estúdio.

O “álbum sombra”, como foi chamado nas redes sociais do U2, será composto por dez faixas, incluindo músicas remasterizadas e canções inéditas que foram gravadas na época, mas nunca lançadas oficialmente. Para marcar o anúncio, a banda já liberou duas dessas novas faixas: Country Mile e Picture of You (X + W), que estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Este novo projeto promete ser um presente para os fãs do U2, ao oferecer um olhar mais profundo sobre o período criativo que resultou em um dos álbuns mais marcantes da carreira da banda. A expectativa é que How to Re-Assemble an Atomic Bomb revele uma nova dimensão musical e emocional da banda, revisitando suas raízes e oferecendo uma narrativa sonora única.

Ambos os álbuns, a versão remasterizada de How to Dismantle an Atomic Bomb e o novo How to Re-Assemble an Atomic Bomb, estarão disponíveis no dia 29 de novembro, prometendo uma celebração especial dos 20 anos de um dos trabalhos mais icônicos da banda.