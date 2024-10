Como será o 1º álbum solo da Rosé, do BLACKPINK

Rosé, integrante do BLACKPINK, está prestes a embarcar em uma nova fase de sua carreira com o lançamento de seu primeiro álbum solo, intitulado Rosie, marcado para 06 de dezembro. O aguardado projeto contará com 12 faixas e será lançado pela Atlantic Records. A cantora compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando a emoção de finalmente revelar a novidade após meses de trabalho intenso.

“Eu não acredito que finalmente estou anunciando isso”, declarou Rosé em uma publicação no Instagram. A artista relembrou que, após o fim da turnê mundial do BLACKPINK no ano passado, viajou para Los Angeles para iniciar o processo criativo de seu álbum solo.

“Levei um ano entrando e saindo do estúdio, escrevendo músicas com compositores e produtores que conheci pela primeira vez, tentando descobrir o próximo capítulo da minha carreira”, revelou.

O projeto reflete um período de autodescoberta para Rosé, que descreveu como passou noites confusas e inseguras, mas encontrou apoio em seus amigos, familiares e equipe, além de seus fãs, conhecidos como BLINKs.

“Eu coloquei meu sangue e lágrimas neste álbum. Mal posso esperar para vocês ouvirem meu pequeno diário”, celebrou a cantora. O nome Rosie, que intitula o álbum, é um apelido íntimo usado por seus amigos e familiares, e Rosé espera que o álbum aproxime ainda mais seus fãs de sua essência pessoal.

Além da Atlantic Records, Rosé também trabalhou com a THEBLACKLABEL durante o processo de produção. Em junho, ela compartilhou que esteve no estúdio quase diariamente desde o final do ano passado, traçando um mapa para sua carreira solo. A artista revelou que o último ano foi marcado por aprendizados e desafios, tanto profissionais quanto pessoais, destacando seu desejo de se tornar mais independente e responsável.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROSE? (@roses_are_rosie)

Rosé, do BLACKPINK, anuncia lançamento de primeiro álbum solo

Rosé, do BLACKPINK, anunciou a data de lançamento de seu álbum solo de estúdio, rosie, chega em dezembro.

“Não acredito que finalmente estou anunciando o lançamento do meu primeiro álbum para todos vocês”, escreveu a estrela do K-pop em uma postagem no Instagram com a capa do álbum. “Lembro-me que no ano passado, quando a nossa tour de ano terminou, dei por mim numa sessão aqui em Los Angeles. Isso levou a um ano a entrar e sair do estúdio, a escrever canções com compositores e produtores que conheci pela primeira vez, tentando descobrir o próximo capítulo da minha carreira”, continuou.

“Adormeci muitas noites me sentindo confusa e perdida. Mas com o apoio dos meus queridos amigos e familiares, minha equipe e, claro, meus números um, estou sentada aqui hoje animada para anunciar a data do lançamento do meu álbum“, compartilhou a estrela global, revelando que seu álbum chegará em 6 de dezembro pela Atlantic Records. “Eu derramei meu sangue e lágrimas neste álbum. Mal posso esperar para que vocês ouçam este meu pequeno diário. Rosie – é o nome que permito que meus amigos e familiares me chamem. Com este álbum, espero que todos vocês se sintam muito mais próximos de mim.”

“E sim, é um álbum completo.”, finalizou.

Vale destacar que Rosé coproduziu e coescreveu o álbum, que inclui 12 faixas e é seu projeto “mais pessoal e sincero” até agora, segundo a Billboard.

Vale lembrar que além da turnê mundial do supergrupo K-pop e do trabalho em sua própria música, Rosé tem estado ocupada desde o ano passado. Em setembro, ela inspirou uma coleção cápsula da Tiffany’s; compareceu à The Eras Tour de Taylor Swift em fevereiro e fez parceria com a Puma para uma campanha em julho.

Rosé não é a única integrante do BLACKPINK com novas músicas. Lisa tem lançado novas músicas nas últimas semanas, incluindo uma colaboração com Rosalia chamada New Woman, além da nova faixa Moonlit Floor, que ela estreou no Global Citizen Festival em Nova York e estará disponível dia 3 de outubro.