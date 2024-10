Foo Fighters vai entrar em hiato? Saiba os bastidores

O futuro do Foo Fighters parece incerto após recentes revelações na vida pessoal de Dave Grohl. O vocalista da banda anunciou, em setembro, que teve uma filha fora de seu casamento com Jordyn Blum, o que gerou especulações sobre o estado atual do grupo.

A banda cancelou sua participação no Soundside Festival, que aconteceria no último final de semana, e, segundo informações do The Sun, pode entrar em um hiato por tempo indefinido.

Uma fonte próxima à banda revelou que “a banda precisa de tempo para que os integrantes fiquem com suas famílias e se concentrem em suas vidas pessoais”. A situação se torna ainda mais complicada devido a uma série de perdas e desafios que Grohl enfrentou recentemente, incluindo a morte do baterista Taylor Hawkins e o falecimento de sua mãe.

Agora, com o nascimento de sua nova filha, Grohl está priorizando a reconquista da confiança de sua família. “Cair na estrada não é o melhor para nenhum deles no momento”, afirmou a fonte, sugerindo que um hiato é a melhor solução para a banda neste momento.

A declaração de Dave Grohl sobre sua nova paternidade, publicada em seu Instagram, enfatizou seu compromisso em ser um pai presente e amoroso. Na postagem, ele expressou amor por sua esposa e filhas, afirmando estar fazendo o possível para reconquistar a confiança delas. Essa declaração, no entanto, foi feita sem permitir comentários, possivelmente para evitar especulações e críticas.

Dave Grohl e Jordyn Blum estão juntos desde 2003 e têm três filhas: Violet, Harper e Ophelia. Desde a publicação do anúncio, Violet e Harper desativaram suas contas nas redes sociais, o que indica o impacto emocional da situação familiar.

Ver essa foto no Instagram

Como membros do Foo Fighters reagiram à traição de Dave Grohl

Os Foo Fighters surpreenderam os fãs ao cancelarem a apresentação no festival Soundside Music, em Connecticut, nos Estados Unidos. A banda era a atração principal do segundo dia do evento, que seria sua primeira performance após o vocalista Dave Grohl revelar publicamente que teve uma filha fora de seu casamento com Jordyn Blum.

A revelação foi feita no dia 10 de setembro por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais de Grohl. O vocalista expressou arrependimento e pediu desculpas à família, afirmando que está focado em ser um “pai amoroso e solidário” para sua nova filha e reconquistar a confiança de sua esposa e filhos. “Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para ser perdoado”, escreveu o cantor.

O impacto da confissão, no entanto, parece ter sido profundo, tanto para a banda quanto para o público. Embora a última publicação oficial dos Foo Fighters tenha sido feita no dia 19 de agosto, muito antes da revelação de Grohl, o cancelamento do show no festival gerou especulações sobre como a banda está lidando com o episódio.

Fontes próximas a Jordyn Blum revelaram que a designer de interiores já sabia sobre a existência da criança “há algum tempo”. Apesar disso, ela ficou em choque ao descobrir a situação. Amigos de Jordyn a descreveram como “devastada”, mas ressaltaram que ela conta com uma rede de apoio muito forte ao seu redor, formada por amigos que são como família.

O casal está junto há 21 anos e tem três filhos. Grohl também foi casado anteriormente com Jennifer Youngblood entre 1994 e 1997. Ex-namorada do músico, a atriz Kari Wuhrer chegou a afirmar que ele tem um histórico de traições, rotulando-o como um “traidor em série”.