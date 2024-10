Luísa Sonza surpreende dançarina com homenagem durante show

Luísa Sonza, durante sua apresentação em São João do Rio Preto no último sábado, 28, parou o show para fazer uma surpresa especial para Amanda de Araújo, uma de suas dançarinas. Enquanto cantava o hit Cachorrinhas, a cantora trouxe ao palco um bolo, comemorando o aniversário de Amanda.

O momento foi compartilhado por Amanda em suas redes sociais, onde ela demonstrou profunda emoção com o gesto de carinho da artista. A dançarina, visivelmente tocada, abraçou a cantora. Em seguida, a artista liderou a plateia em uma versão de “Parabéns Pra Você” e convidou Amanda para fazer um solo de dança, arrancando aplausos do público.

“Muito barulho para a aniversariante do dia, Amanda Araújo!”, exclamou Luísa, animando o público.

Nas redes sociais, Amanda agradeceu o carinho da cantora e de toda a equipe envolvida. “Meu aniversário foi ontem, mas eu não podia deixar de postar essa surpresa linda que fizeram pra mim em cima do palco. Obrigada, Luísa Sonza, Flávio Verne e equipe por isso. Estou reverberando tudo até agora e esse momento vai ficar marcado para sempre, um dos melhores presentes que poderia ganhar. Amo muito vocês.”

Ainda emocionada, Amanda acrescentou: “E ainda tive um solo no final que foi difícil para eu me concentrar, estava muito emocionada (risos). E obrigada também ao público de Ribeirão pelo carinho comigo nesse show.” O gesto reforça a conexão que a cantora mantém com sua equipe, destacando o clima de amizade e respeito nos bastidores de seus shows.

Dançarinos de Luísa Sonza celebram aniversário com entusiasmo após o show

A equipe de dançarinos de Luísa Sonza celebrou com entusiasmo o final do show, após a emocionante comemoração do aniversário de Amanda Araújo. Em uma publicação no TikTok, Renan Silveira, integrante do grupo, compartilhou um vídeo mostrando os dançarinos continuando a festa nos bastidores, mesmo após a intensa apresentação. No vídeo, eles dançam a música Fama, uma parceria da cantora com Pedro Sampaio. Todos aparecem animados e cheios de energia, apesar de terem dado o máximo durante o espetáculo. Confira:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis