Descubra como foi o show de Bruno Mars em São Paulo

Bruno Mars fez sua tão esperada estreia no Brasil na última terça-feira (1º), em um show realizado no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O evento, que teve um caráter solidário, foi promovido para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, trazendo uma atmosfera de solidariedade e celebração à noite.

Com uma apresentação que durou pouco mais de uma hora, Bruno Mars encantou o público com uma seleção de seus maiores sucessos. A energia da plateia foi contagiante, acompanhando o cantor em cada faixa. O setlist incluiu hits como 24K Magic, Treasure, Versace on The Floor, e Just the Way You Are, além de um medley emocionante que apresentou canções como Grenade e Leave the Door Open.

Setlist do Show em São Paulo:

24K Magic Treasure Liquor Store Blue / Billionaire That’s What I Like / Please Me Versace on The Floor Marry You Runaway Baby Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open / Die With Smile When I Was Your Man Locked Out of Heaven Just the Way You Are

A turnê de Bruno Mars no Brasil continuará com shows em várias cidades. Os próximos destinos incluem São Paulo, onde se apresentará nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro; no Rio de Janeiro, nos dias 16, 19 e 20; em Brasília, nos dias 26 e 27; em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro; e, por fim, em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro.

