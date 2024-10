Shakira anuncia dois shows no Brasil em 2025

Os fãs brasileiros de Shakira já podem se preparar para vê-la de perto em 2025. A estrela colombiana vai desembarcar no país com a sua nova turnê mundial, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. A cantora se apresentará no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 13 de fevereiro.

A turnê, batizada em homenagem à sua música Las Mujeres Ya No Lloran, que fez sucesso em 2023, promete trazer hits recentes e clássicos da carreira de Shakira. Os shows serão apresentados pelo Santander Brasil, garantindo benefícios especiais para clientes do banco.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select acontecerá no dia 9 de outubro, seguida pela pré-venda para demais clientes do Santander no dia 10 de outubro. A venda geral será aberta no dia 11 de outubro, e os ingressos estarão disponíveis através da Ticketmaster Brasil.

Este poderá ser considerado um dos maiores eventos musicais do início de 2025, e promete reunir milhares de fãs que acompanham a trajetória de Shakira ao longo das últimas décadas.

“Estamos prontos! Foram anos esperando por esse sonho”, comentou um fã empolgado no anúncio do show. Além disso, muitos internautas têm pedido por mais apresentações em cidades como Brasília e Porto Alegre, que já receberam a cantora com grande público em outras ocasiões.

Shakira trará sua turnê para a América Latina

Além do Brasil, Shakira levará sua turnê para outros países da América Latina. Entre os destinos confirmados estão Chile, Colômbia, Argentina e Peru. No Instagram, a cantora expressou sua alegria por retornar às terras latinas. “Minha gente, nos vemos em breve”, escreveu ela em sua página, celebrando o reencontro com seus fãs na região. A última passagem de Shakira pelo Brasil foi marcada por apresentações memoráveis que encantaram os fãs. Em 2018, a cantora se apresentou em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro durante sua turnê “El Dorado“, trazendo um espetáculo repleto de energia, danças vibrantes e uma seleção de seus maiores sucessos. Os shows foram elogiados pela produção impecável e pela conexão única que Shakira estabeleceu com o público, que cantou junto cada música. Shakira lança a inédita faixa ‘Soltera’

A estrela global Shakira lançou no final de setembro a nova faixa Soltera, um hino de empoderamento feminino com influências de afrobeats, já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Soltera já começou a chamar a atenção na internet após a gravação de seu videoclipe no LIV, em Miami (EUA), com participações especiais de Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons.

O lançamento da faixa vem logo após Shakira ser indicada a três prêmios no Grammy Latino: Álbum do Ano por Las Mujeres Ya No Lloran, Canção do Ano por “Entre Parêntesis” e Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”.

Em novembro, Shakira dará início à sua aguardada turnê pela América do Norte, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, promovida pela Live Nation, com ingressos já esgotados. A primeira etapa da turnê começa no dia 2 de novembro em Palm Desert, Califórnia (EUA), com paradas em cidades como Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn e Chicago.

Reconhecida por suas performances vibrantes e cheias de energia, Shakira promete trazer para o palco músicas de seu novo álbum, além de clássicos de sua carreira.

Seu álbum mais recente, Las Mujeres Ya No Lloran, foi aclamado pela crítica e estreou no topo das paradas de Álbum Latino e Álbum Pop Latino da Billboard. O trabalho foi certificado sete vezes platina em apenas 24 horas após o lançamento, acumulando mais de 10 bilhões de streams em todas as plataformas de áudio e vídeo, tornando-se o álbum mais transmitido do ano.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis