Lady Gaga apresenta “Happy Mistake” na TV e relembra sua essência

Lady Gaga surpreendeu os telespectadores do programa de televisão americano “Jimmy Kimmel Live!” com uma apresentação surpresa de Happy Mistake, uma das faixas de seu mais recente álbum, Harlequin. Essa música não só se conecta com seu papel como Harley Quinn no filme “Coringa: Folia à Dois”, mas também relembra os clipes mais icônicos que a cantora já produziu.

Durante sua apreentação, Lady Gaga exibiu sua impressionante habilidade vocal, transmitindo emoções profundas que refletem a essência tumultuada de seu alter ego nas telonas. A performance foi mais do que apenas uma apresentação musical; foi um vislumbre do universo que a cantora criou em torno de Harlequin.

Após a apresentação, ela compartilhou com o apresentador: “A canção é inspirada no filme e na minha personagem, Harley. É uma reflexão sobre a minha vida como artista e sobre como, por vezes, podemos passar por períodos difíceis, sentindo que a felicidade é um mero acaso quando surge,” disse a cantora.

Diferente de uma trilha sonora convencional, Harlequin é um álbum conceitual, como Lady Gaga explicou durante a conversa. “Não é apenas a trilha sonora do filme. É um disco que complementa a narrativa. Ou você escuta antes de ver o filme ou depois; é uma extensão do mundo que criamos.” Essa abordagem inovadora, que une música e cinema, é a marca registrada da cantora e atriz, que sempre busca desafiar os limites.

Ao falar sobre seu papel em “Coringa: Folia à Dois”, a artista comentou sobre as dificuldades de interpretar Harley Quinn, especialmente ao desenvolver uma voz única para os momentos musicais da personagem. “Harley não é uma cantora treinada. Eu trabalhei muito para encontrar uma voz que fosse natural e autêntica para ela. Há uma vulnerabilidade na personagem; ela tem uma tempestade interior, e eu queria que isso se refletisse em sua música.”

Lady Gaga comentou sobre a vida pessoal no programa

A conversa entre Lady Gaga e Kimmel também abordou aspectos pessoais da vida da cantora. Ela compartilhou a história do pedido de casamento de seu noivo, Michael Polansky, que ocorreu logo após seu aniversário. “Ele me perguntou logo depois do meu aniversário, e no verdadeiro estilo ‘Minnesota legal’, ele pediu minha permissão antes de fazer a proposta. Ele queria ter certeza de que eu estaria confortável com o pedido”, ela revelou, rindo.

Embora o casal tenha mantido grande parte de seu relacionamento em privado, Gaga brincou sobre as discussões a respeito do casamento: “Nós falamos sobre apenas ir ao cartório e pedir comida chinesa.”

A performance da cantora no programa promete ser uma das muitas memórias marcantes que ela criará nesta nova fase de sua carreira.

Assista à apresentação:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis