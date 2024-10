Millie Bobby Brown publica fotos inéditas de casamento "secreto"

Millie Bobby Brown usou as redes sociais nesta quarta-feira (2), e chamou a atenção dos milhares de seguidores ao reunir uma série de fotos inéditas de seu casamento com Jake Bongiovi, de 22 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi.

Através do Instagram, a estrela da série Stranger Things, da Netflix, de 20 anos, oficializou a cerimônia com o álbum de fotos, cerca de cinco meses após ter feito mistério sobre o assunto, que repercutiu na mídia.

"Para sempre e sempre, sua esposa", escreveu Millie Bobby Brown, na legenda das fotos em que reuniu detalhes dos vestidos utilizados, decoração, o bolo de casamento e o local em que foi realizado a cerimônia luxuosa. Jake Bongiovi, inclusive, também fez uma publicação: "Para sempre e sempre, seu marido", legendou.

De acordo com informações do jornal americano The Sun, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi se casaram no civil em ‘segredo’ da mídia, reunindo apenas familiares próximos do casal. Os dois começaram a namorar em 2021 e anunciaram o noivado em abril de 2023, por meio de um post nas redes sociais.

