Lucca, campeão do ‘Estrela da Casa’, fala sobre planos de carreira solo

Lucca se tornou o grande campeão do Estrela da Casa, na noite desta última terça-feira (1). O cantor sertanejo, alcançou 41,13% dos votos, na final disputada com Matheus Torres (34,82%), Unna X (15,86%) e Leidy Murilho (8,69%).

Em entrevista ao portal Gshow, ele, que formou uma dupla por dez anos com seu irmão, Juann Pablo, apontou quais são suas expectativas para uma possível carreira solo após o reality show musical.

"Cantar sem o Juann nunca foi uma vontade minha", explicou Lucca, que assegurou que não pretende romper a parceria sertaneja com o irmão. "O Juann é o meu braço direito. No momento não sei responder exatamente, mas jamais iria abandonar o meu irmão", declarou o campeão do Estrela da Casa.

"Minha vontade é não parar de cantar com o Juann e eu espero que isso não aconteça", afirmou Lucca, que relembrou a falta que sentiu do irmão durante o confinamento. "Desde o primeiro dia que eu entrei lá e cantei, eu senti falta do Juann. Todos os dias eu me senti muito sozinho e senti muita falta dele. Sem o Juann, não existiria Lucca", pontuou ele.

