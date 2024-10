Há pouco mais de um mês no ar, a reapresentação de Cabocla não conseguiu elevar a audiência no início das tardes da Globo. A novela, exibida originalmente em 2004, e que está em cartaz na faixa Edição Especial, atualmente ocupa a menor audiência desde a inauguração do horário.

+ ‘Cabocla’: confira quais atores já morreram do elenco da novela

De acordo com dados do Kantar Ibope, a história de Benedito Ruy Barbosa, protagonizada por Vanessa Giácomo acumula média de apenas 10,3 pontos na Grande São Paulo, em seus primeiros 30 capítulos exibidos. Os números, inclusive, são abaixo do desempenho da antecessora, Cheias de Charme (2012).

No mesmo período de cinco semanas em exibição, a saga das Empreguetes anotava média de 10,9 pontos, e as demais, obtiveram média superiores: O Cravo e a Rosa (2000), com 11,6; Chocolate com Pimenta (2003), com 12,7; e Mulheres de Areia (1993), com 11,8.

Outro detalhe curioso é de que, desde Cheias de Charme, as reprises da Edição Especial são exibidas também aos sábados, dia do fim de semana em que o número de televisores é menor que o habitual. Além disto, Cabocla também está com a exibição de capítulos ainda mais curtos, com duração abaixo dos 30 minutos.

VEJA MAIS: Remake do remake: 3 novelas que já tiveram mais de duas versões e você não sabia

O post Há um mês no ar, ‘Cabocla’ derruba audiência das tardes da Globo e estende crise foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.