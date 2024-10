Nicole Kidman aparece em romance intenso e proibido no trailer de “Babygirl”

Nicole Kidman protagonizará o filme “Babygirl”, suspense erótico com trailer lançado pelo estúdio A24 nesta terça-feira, 01.

No longa, a atriz interpreta uma CEO de sucesso, casada e mãe de duas filhas, que se envolve em um relacionamento amoroso com um estagiário bem mais jovem de sua empresa, interpretado pelo ator Harris Dickinson, enfrentando uma nova dinâmica de poder. Esse papel lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde o filme teve sua estreia mundial em agosto deste ano.

O elenco do filme também conta com Antonio Banderas, Sophie Wilde e Jean Reno, ao lado de Nicole Kidman e Dickinson. A direção e o roteiro são de Halina Reijn, conhecida pelo slasher “Morte, Morte, Morte” (2022).

A cineasta atua como produtora junto a David Hinojosa, enquanto Julia Oh, Zach Nutman e Christine D’Souza Gelb ocupam funções de produtores executivos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A24 (@a24)

Atuação de Nicole Kidman foi elogiada na imprensa americana

A produção que marca o início do mês de outubro com uma prévia que é tanto “deliciosa” quanto “espinhenta“, segundo o The New York Times. A produção é descrita como “um explosivo jogo de sedução”, envolvendo o público em uma narrativa intrigante.

Além disso, a revista Vogue elogia a Nicole Kidman, afirmando que ela é “simplesmente sensacional” em seu papel. Essa performance é descrita como “o mais próximo da perfeição que se pode ter“, o que eleva ainda mais as expectativas em torno do filme. O Daily Beast também contribui com sua crítica positiva, chamando o filme de “exuberante” e “inesperado“, classificando-o como “o melhor do ano“.

Com um enredo que combina intensidade emocional e uma nova dinâmica de poder, “Babygirl” promete levar os espectadores a uma experiência de descoberta e sedução. A produção está programada para ser lançada nos cinemas internacionais no Natal de 2024, e, segundo rumores, “o Natal vai ser exatamente o que você deseja”.

Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis