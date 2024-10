Divulgada a causa da morte de Rich Homie Quan

Foi divulgada a causa do falecimento de Rich Homie Quan, um mês após a trágica perda do rapper, que tinha apenas 34 anos.O artista conhecido pela música Type of Way faleceu em sua residência em Atlanta no dia 5 de setembro.

Conforme um laudo do legista do Condado de Fulton, na Geórgia, que foi compartilhado pelo site TMZ, o músico faleceu em decorrência de uma overdose acidental causada pela combinação de diversas substâncias em seu organismo, incluindo fentanil, alprazolam, codeína e prometazina. Além disso, sua morte foi classificada como um acidente.

O rapper, cujo nome verdadeiro era Dequantes Devontay Lamar, foi encontrado sem vida no mês passado, pouco antes de completar 35 anos. Sua companheira, Amber Williams, o encontrou desmaiado no sofá e ligou para o 911, informando ao atendente que ele não respirava, não tinha pulso e começou a apresentar espuma na boca ao tentar movê-lo.

Rich Homie Quan foi sepultado, e seus filhos lançaram uma música e um videoclipe póstumos, que incluíam imagens de seu funeral. O jornal americano The New York Times o descreveu como parte da nova geração de rappers da cidade, destacando suas colaborações com Tyga, YG, Jeezy e Young Thug.

Assista ao clipe:

Ele deixa quatro filhos, sendo dois com Williams e dois de um relacionamento anterior.

Megan Thee Stallion e 2 Chainz homenageiam Rich Homie Quan

A notícia da morte de Rich Homie Quan que chocou a comunidade do hip-hop, levou Megan Thee Stallion a compartilhar uma foto de Quan em seu Instagram Stories, acompanhada da legenda: “Descanse em paz, um dos melhores.”

2 Chainz também prestou homenagem através do Instagram, recordando Quan, com quem colaborou no segundo álbum de estúdio, BOATS II: Me Time. “Caramba, irmãozinho, nós acabamos de falar sobre gravar um vídeo, uma oração especial para você e sua família, e reze por todos que estejam lidando com algo. Minhas condolências, bru (sic),” ele escreveu.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis