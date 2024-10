Wesley Safadão passa por nova cirurgia na coluna

O cantor Wesley Safadão, de 36 anos, foi submetido a uma nova cirurgia para remoção de hérnia de disco na última segunda-feira, 30. Este procedimento marca a segunda vez que o artista, famoso por sucessos no forró eletrônico e sertanejo, realiza uma operação na coluna, a primeira tendo ocorrido em 2022 devido a dores intensas e dormência nas pernas.

Em um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Wesley Safadão compartilhou detalhes sobre a cirurgia. “Vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco”, anunciou. Ele explicou que a primeira cirurgia foi nas vértebras L3 e L4, enquanto a recente ocorreu nas vértebras L4 e L5.

O cantor trouxe alívio aos fãs quando afirmou que o procedimento foi tranquilo. “Graças a Deus, já levantei, já dei uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei. Minha esposa está aqui do lado e [estou] tomando os remédios”, contou, agradecendo o apoio e a preocupação dos fãs. Na sequência, ele ainda fez uma promessa: “Já, já nós já estamos pulando, com fé em Deus”.

Já na madrugada desta quarta-feira, 02, o cantor também usou o Instagram para compartilhar com os fãs como tem sido sua rotina no hospital. Em um vídeo, no qual sua esposa aparece comendo, ele brincou: “Nossa rotina aqui é comer e dormir”.

A saúde de Wesley Safadão chamou a atenção nos últimos meses. Em julho, ele precisou cancelar um show no Pará devido a uma crise de dor em sua coluna. Em seus stories do Instagram, Wesley Safadão desabafou: “Coluna travada! Vou fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida”. Ele expressou a tristeza por ter que cancelar a apresentação: “Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia todo sentindo”.

Wesley Safadão anunciou em março a redução do número de shows

No fim de março, o dono do hit Camarote lançado em 2015, já havia anunciado que reduziria sua agenda de shows em cerca de 80%. A decisão surgiu após uma pausa em sua carreira no ano anterior, quando enfrentou crises de ansiedade. “A pegada sempre foi muito forte, mas em 2024 eu quero diminuir a quantidade de show e lançar muita coisa”, declarou.

Ele enfatizou a importância do descanso, afirmando que é a primeira vez em 22 anos de carreira que não fará shows durante o feriado da Semana Santa: “Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família”.

Recentemente, o Wesley Safadão também compartilhou que, sob recomendação médica, ficou afastado dos palcos por um período devido ao impacto em sua saúde mental. “Cada dia que passa, venho me sentindo melhor. É um processo, mas estou melhorando”, afirmou.

Com sua nova cirurgia, os fãs que comentam as publicações do cantor comentam que aguardam ansiosamente seu retorno aos palcos e a continuidade de sua carreira, que sempre foi marcada pela energia e animação que ele proporciona em suas apresentações.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis