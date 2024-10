João Gomes anuncia casamento com Ary Mirelle em Recife

O cantor João Gomes e a influenciadora e estudante de odontologia Ary Mirelle estão prestes a oficializar seu relacionamento. O casal, que já é pai do pequeno Jorge, anunciou que irão se casar no próximo dia 21 de outubro, em uma cerimônia intimista na cidade de Recife, voltada apenas para familiares e amigos próximos. Os fãs, que sempre torceram pelo casamento, aguardam ansiosamente por esse momento desde que o filho do casal nasceu em 2023.

O pedido de noivado aconteceu em novembro de 2023, quando Ary Mirelle estava grávida. João Gomes compartilhou o momento nas redes sociais, mostrando Ary com a aliança na mão direita e brincando: “O pedido veio aí”. Desde então, os dois vinham ajustando os planos para o casamento, que finalmente está prestes a acontecer.

João Gomes enfretou críticas pelos cuidados com o filho

Vale lembrar que recentemente, o cantor João Gomes também precisou lidar com críticas nas redes sociais. O cantor foi alvo de comentários negativos após participar do programa Encontro, da Globo, onde revelou que não troca as fraldas de seu filho. Após a repercussão, ele rebateu os ataques, afirmando que as críticas não o afetam e que cada família tem sua própria dinâmica.

Padre Marcelo Rossi, em parceria com João Gomes, lança “Eu Te Levantarei”

Padre Marcelo Rossi lançou em setembro a música ‘Eu Te Levantarei‘, em colaboração com João Gomes. A música dá continuidade ao seu projeto mais recente, chamado ‘Amorização‘. A canção, originalmente composta e gravada por Frei Gilson, aborda como Deus cuida de seus filhos e oferece força em todos os momentos difíceis.

“Eu falava com o João Gomes, enquanto gravávamos a música, sobre o impacto que ela terá em levantar aqueles que estão em dificuldade, especialmente no que diz respeito à saúde mental. Somente quem enfrentou a depressão compreende a importância da oração, da fé e da palavra de Deus,” contou Padre Marcelo Rossi.

Ele completou: “Esta música representa o acolhimento do Pai, de Deus Pai, e certamente ajudará muitas pessoas. A amorização traz cura ao coração e promove o bem-estar físico, psicológico e espiritual,” revelou Padre Marcelo Rossi.

João Gomes expressou sua emoção ao participar do projeto. “Nunca imaginei viver um momento tão especial como este, cantando para Deus e ao seu lado. É uma honra, algo que eu nunca teria sonhado. Senti-me como uma criança ensaiando para o coral da escola. Agradeço por cada palavra de amor ao meu coração,” disse o cantor pernambucano.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis