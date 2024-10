Bets: empresa ligada a Gusttavo Lima não é autorizada pelo governo

A Esportes da Sorte, empresa associada ao cantor Gusttavo Lima na Operação Integration, não está incluída na lista de empresas autorizadas a operar no Brasil, divulgada pelo Ministério da Fazenda na última terça-feira, 1. A companhia está sob investigação por supostas atividades ilícitas no setor de apostas, envolvendo também a influenciadora Deolane Bezerra.

Além da conexão com os artistas, a Esportes da Sorte é patrocinadora oficial do Corinthians e de vários outros clubes, como Palmeiras, Bahia, Athletico, Grêmio, Ceará, Náutico e Santa Cruz. As empresas tinham até 17 de setembro para solicitar a autorização para operar; 89 delas foram aprovadas, totalizando 193 sites de apostas.

A Esportes da Sorte e as empresas que não se regularizaram devem manter seus sites ativos até 10 de outubro, permitindo que os usuários retirem seus valores. A partir do dia 11, esses sites serão proibidos de operar. O CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso em setembro durante a Operação Integration, sob suspeita de estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos ilegais.

A empresa afirma ter cumprido todos os requisitos para ser incluída na lista das bets autorizadas e já contatou o Ministério da Fazenda para solicitar a atualização de seu status. Gusttavo Lima, além de sua ligação com a Esportes da Sorte, também está associado à empresa Vai de Bet, que também está sob investigação. Em uma live recente no Instagram, o cantor declarou que não tem vínculos com nenhuma das empresas através de sua empresa, Balada Eventos, e que apenas faz publicidade para as marcas.

Entenda a relação de Gusttavo Lima com a Operação Integration

Durante a Operação Integration, Gusttavo Lima foi investigado por sua aeronave ter sido utilizada em atividades suspeitas. Ele foi indiciado por lavagem de dinheiro e por suposto envolvimento em organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco. Na transmissão ao vivo realizada na segunda-feira, 30, o cantor negou ser sócio da Vai de Bet e afirmou ser apenas garoto-propaganda da marca, que estaria entre os empreendimentos envolvidos no esquema ilegal que movimentou R$ 3 bilhões em três anos.

Gusttavo Lima faz pronunciamento em live sobre investigação

O cantor Gusttavo Lima, investigado por suposta participação em uma organização envolvida na Operação Integration, fez uma live em seu perfil no Instagram com a participação de seu advogado, Cláudio Bessas para esclarecer alguns fatos e conversar com os fãs sobre o assunto.

Durante a live no Instagram, o cantor expressou sua determinação em enfrentar os desafios recentes, afirmando que “os prejuízos não são gigantescos” e que ele é “o mais interessado em resolver isso”. O cantor ressaltou sua gratidão, declarando que “toda minha fortuna eu devo a Deus e aos meus fãs”.

Com 25 anos de carreira, Gusttavo Lima lembrou que tudo o que conquistou foi resultado de seu talento e trabalho duro. Ele destacou que, nos anos de 2016 e 2017, chegou a fazer 38 shows por mês e viajou por 74 países. Também compartilhou momentos difíceis, como a perda de sua irmã em 2012, enquanto estava na Europa, e de sua mãe em 2015, em um período em que se dedicava integralmente aos shows.

Atualmente em Miami desde o dia 14, Gusttavo está à disposição da justiça 24 horas e se prepara para uma sequência de shows que começará em 19 de outubro, com eventos programados para os próximos 15 dias. Ele enfatizou: “Não estou aqui foragido, estou aqui trabalhando”, reafirmando seu compromisso com a música e seus fãs.

Gusttavo Lima afirmou estar tranquilo em relação ao tema: “Tô muito tranquilo, de verdade. Eu acredito na justiça de Pernambuco”, disse o cantor sobre a operação.

Ao final da live, o advogado do cantor anunciou que será criada uma plataforma para reunir todos os documentos das empresas do artista, esclarecendo os fatos.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis