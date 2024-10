Fãs especulam romance entre Yasmin Brunet e modelo

Yasmin Brunet e Mia Carvalho já viveram affair no passado e estão hospedadas no mesmo resort, na Bahia - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Yasmin Brunet está aproveitando dias de tranquilidade em Caraíva, uma charmosa comunidade litorânea em Porto Seguro, Bahia. O local, conhecido por suas paisagens paradisíacas e atmosfera relaxante, se tornou o refúgio ideal para a modelo recarregar as energias. Coincidentemente, Mia Carvalho, com quem Yasmin já viveu um affair no passado, está hospedada no mesmo resort. A modelo foi vista embarcando para a Bahia logo após participar do Rock in Rio, aumentando a curiosidade dos fãs sobre um possível reencontro entre as duas.

A relação entre Yasmin e Mia sempre despertou a atenção da mídia, principalmente após serem vistas juntas em momentos de intimidade, como na festa de aniversário de 36 anos da ex-BBB, onde as duas foram flagradas em clima de romance. Yasmin, na época, confirmou o envolvimento com Mia, mas deixou claro que não se tratava de um relacionamento oficial. "Somos amigas e já ficamos", disse ela, preferindo manter as coisas sem rótulos, uma postura frequente na vida pessoal da modelo.

Mia Carvalho, que recentemente terminou seu relacionamento com a cantora Duda Kropf, também já foi envolvida com outras personalidades públicas, como Bia Mascotto. Discreta quanto à sua vida amorosa, Mia opta por focar seus conteúdos nas redes sociais em temas como moda e fitness, evitando ao máximo expor detalhes íntimos. No entanto, os encontros com Yasmin sempre acabam gerando especulações entre os seguidores.

Embora ambas evitem falar abertamente sobre o reencontro em Caraíva, a coincidência de estarem no mesmo lugar reacende as memórias do passado e a curiosidade do público. Entre cenários deslumbrantes e a tranquilidade do litoral baiano, resta saber se esse momento de descanso trará novos capítulos para a história dessas duas amigas.

