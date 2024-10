Tudo sobre a turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira

Shakira está de volta aos palcos e, para a alegria dos fãs brasileiros, confirmou que passará pelo país em 2025 com sua nova turnê mundial, Las Mujeres Ya No Lloran. A cantora se apresentará no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 11 de fevereiro, e em São Paulo, no Estádio MorumBIS, em 13 de fevereiro.

O anúncio oficial foi feito pela Live Nation, e a venda de ingressos terá início no dia 11 de outubro, pelo site da Ticketmaster. Os preços dos ingressos variam de R$ 220 no Rio a R$ 245 em São Paulo. Esta turnê marca o retorno de Shakira ao Brasil após sua última passagem pelo país em 2018, com a El Dorado World Tour.

Las Mujeres Ya No Lloran celebra o sucesso de seu 12º álbum de estúdio, lançado em março de 2024, sendo o primeiro após um hiato de sete anos. O novo álbum tem como tema central o fim do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Gerard Piqué, após descobrir a traição do ex-marido.

A obra aborda tanto a dor da separação quanto o processo de recuperação emocional de Shakira. O disco alcançou o topo das paradas “Top Latin Albums” e “Latin Pop Albums” da Billboard, estabelecendo a cantora como a primeira mulher a garantir álbuns nº 1 em quatro décadas diferentes. Além disso, Las Mujeres Ya No Lloran foi indicado ao Grammy Latino de Álbum do Ano.

A turnê mundial, que teve início em novembro nos Estados Unidos, também passará por países da América Latina, como Argentina, México, Chile, Peru e Colômbia. As apresentações prometem levar ao público hits de toda sua carreira, com destaque para as faixas do novo álbum. Fãs ansiosos pelo retorno da estrela poderão garantir seus ingressos nas pré-vendas a partir de 8 de outubro, com a venda geral no dia 11.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira lança a inédita faixa ‘Soltera’

A estrela global Shakira lançou a inédita faixa Soltera, um hino feminino com influências de afrobeats, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Soltera já ganhou destaque online após a gravação do clipe no LIV, em Miami (EUA), com participações de Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons. O clipe oficial será lançado em breve.

A faixa chega logo após Shakira receber três indicações Grammy Latino na semana passada: Álbum do Ano por Las Mujeres Ya No Lloran, Canção do Ano por Entre Parêntesis e Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix).

Em novembro, Shakira inicia a sua turnê com ingressos esgotados pela América do Norte, a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, promovida pela Live Nation. A primeira parte da turnê começa no dia 2 de novembro em Palm Desert, Califórnia (EUA), e inclui paradas em Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago, entre outras.

Conhecida por suas performances dinâmicas e energéticas, Shakira trará para o palco faixas de seu novo álbum e seu lendário catálogo de sucessos.

Seu mais recente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, foi aclamado pela crítica, estreando em primeiro lugar nas paradas de Álbum Latino e Álbum Pop Latino da Billboard, e foi certificado sete vezes com platina nas primeiras 24 horas após o lançamento, com mais de 10 bilhões de streams em todas as plataformas de áudio e vídeo, tornando-se o álbum mais transmitido do ano.

Este trabalho é um testemunho deslumbrante de sua resiliência e força, bem como do poder da música de transformar até as experiências mais difíceis em momentos preciosos.