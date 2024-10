Confirmada colaboração (country) com Lana Del Rey em ‘Lasso’

Lana Del Rey está prestes a dar um passo emocionante em sua carreira musical ao retornar ao gênero country com seu novo álbum intitulado Lasso. A colaboração será feita mais uma vez com seu parceiro criativo de longa data, Jack Antonoff, que confirmou o projeto em uma recente entrevista à Time.

Antonoff, conhecido por seu trabalho com a cantora em álbuns anteriores como Norman Fucking Rockwell (2019) e Chemtrails Over the Country Club (2021), não entrou em muitos detalhes sobre Lasso, mas expressou entusiasmo pelo projeto. “Nós estamos… sim,” disse ele, referindo-se ao trabalho com Lana.

Ele também comentou sobre sua preferência em manter o mistério até que a música seja lançada, enfatizando a importância da experiência de ouvir a obra pela primeira vez sem informações prévias. “Não quero roubar a experiência de ninguém de ouvir isso sem contexto,” explicou Antonoff. “Quando você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas.”

Lana Del Rey, por sua vez, já havia mencionado sua transição para o country em janeiro, durante a semana do Grammy, afirmando que “o negócio da música está indo para o country”. Ela destacou que Antonoff a acompanhou em suas viagens a locais icônicos do gênero, como Muscle Shoals e Nashville, nos últimos quatro anos.

O novo álbum promete trazer influências country, mantendo a essência poética e melódica que caracteriza a artista. Com uma trajetória que inclui vários sucessos nas paradas, como Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que alcançou a terceira posição na Billboard 200, a expectativa em torno de Lasso só cresce.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LANA DEL REY (@honeymoon)

Lana Del Rey é oficialmente esposa de Jeremy Dufrene, diz jornal

Lana del Rey se casou recentemente com Jeremy Dufrene após um breve romance. De acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, a intérprete de Summertime Sadness trocou votos com o guia turístico de jacarés na última quinta-feira, 26, em uma cerimônia intimista com amigos e familiares em um porto em Des Allemands, Louisiana, onde Jeremy comanda uma empresa de passeios de barco pelos pântanos.

Imagens e vídeos obtidos pelo DailyMail.com mostraram Lana del Rey, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Grant, vestindo um elegante vestido de noiva branco com decote franzido, enquanto caminhava de mãos dadas com Jeremy, que usava um terno preto. Outras fotos a mostraram de braços dados com seu pai, Robert, sua irmã, Caroline, e seu irmão, Charlie, enquanto segurava um buquê.

Também na quinta-feira, havia sido informado que Lana del Rey, de 39 anos, e Jeremy obtiveram uma licença de casamento em Lafourche Parish, Louisiana, na segunda-feira, 23 de setembro, indicando que planejavam se casar dentro de 30 dias. Lana Del Rey conheceu Jeremy, um pai divorciado de três filhos, durante um passeio de barco em 2019, e na época compartilharam fotos do encontro nas redes sociais.

A cantora do sucesso Born to Die acendeu rumores sobre o relacionamento em maio deste ano ao referir-se a ele como seu “cara” em uma postagem no Instagram. Em agosto, foram vistos de mãos dadas no Leeds Festival, na Inglaterra. Eles tornaram seu relacionamento público no início deste mês ao comparecerem ao casamento da modelo Karen Elson com o executivo musical Lee Foster, em Nova York.