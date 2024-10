Lana Del Rey rasga elogios ao marido em rede social

A cantora também rompeu o silêncio sobre o casamento na quarta-feira, e Lana garantiu aos fãs que ela e Jeremy estão “muito felizes”. Ao comentar em uma publicação de uma página de fãs no Instagram, a criadora de Video Games escreveu: “Jeremy é o único e o único. E incrível. E estamos muito felizes.”

A página de fãs havia compartilhado um vídeo de Lana e Jeremy passeando juntos em Nova Orleans no domingo. A cantora, de 39 anos, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Grant, fez mais comentários abaixo do vídeo, expressando sua frustração com a invasão de sua privacidade.

Lana Del Rey abriu discussão sobre a invasão de privacidade

“Infelizmente, um casal de Houma não para de lançar drones em nossas janelas todas as manhãs e nos seguir com um rastreador”, afirmou, pedindo também aos paparazzi que “parassem de nos seguir por áreas remotas do país e de editar minha aliança de casamento para transformá-la em uma pérola”.

Lana conheceu Jeremy, um pai divorciado de três filhos, durante um passeio de barco em 2019. A criadora de Born to Die alimentou especulações de romance com o nativo da Louisiana em maio deste ano, quando se referiu a ele como seu “cara” em uma postagem no Instagram. Mais tarde, eles foram vistos de mãos dadas no Leeds Festival, na Inglaterra, em agosto.

Eles oficializaram o relacionamento em setembro, ao comparecerem ao casamento da modelo Karen Elson com o executivo musical Lee Foster, em Nova York.

Lana Del Rey é oficialmente esposa de Jeremy Dufrene

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis