Qual a provável setlist para shows do Paul McCartney no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O icônico Paul McCartney deu início à turnê Got Back de 2024 na América Latina, começando por Montevidéu, no Uruguai, nesta terça-feira (1º). Durante a apresentação, o ex-integrante dos Beatles encantou o público ao interpretar 37 sucessos, incluindo Now and Then, o mais recente single da lendária banda.

Com três shows agendados no Brasil, a expectativa está nas alturas. As apresentações acontecerão nos dias 15 e 16 de outubro em São Paulo, no Allianz Parque, e em Florianópolis, no Estádio Ressacada, no dia 19 de outubro. Após uma turnê de 2023 que arrecadou mais de 2 milhões de ingressos em cinco cidades brasileiras, McCartney volta para mais uma série de performances que prometem ser memoráveis.

Baseando-se na primeira apresentação da turnê, a Bonus Track, responsável pela produção dos shows no Brasil, elaborou uma provável setlist que pode ser esperada pelos fãs. Entre os clássicos que devem marcar presença estão:

“A Hard Day’s Night” (The Beatles) “Junior’s Farm” (Wings) “Letting Go” (Wings) “She’s a Woman” (The Beatles) “Got to Get You Into My Life” (The Beatles) “Come on to Me” “Let Me Roll It” (Wings) + trecho de “Foxy Lady” (Jimi Hendrix) “Getting Better” (The Beatles) “Let’ Em In” (Wings) “My Valentine” “Nineteen Hundred and Eighty-Five” (The Beatles) “Maybe I’m Amazed” “I’ve Just Seen a Face” (The Beatles) “In Spite of All the Danger” (The Quarrymen) “Love Me Do” (The Beatles) “Dance Tonight” “Blackbird” (The Beatles) “Here Today” “Now and Then” (The Beatles) “New” “Lady Madonna” (The Beatles) “Jet” (Wings) “Being for the Benefit of Mr. Kite!” (The Beatles) “Something” (The Beatles) “Ob-La-Di, Ob-La-Da” (The Beatles) “Band on the Run” (Wings) “Get Back” (The Beatles) “Let it Be” (The Beatles) “Live and Let Die” (Wings) “Hey Jude” (The Beatles) “I’ve Got a Feeling” (The Beatles + dueto virtual com John Lennon) “Birthday” (The Beatles) “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (reprise)” (The Beatles) “Helter Skelter” (The Beatles) “Golden Slumbers” (The Beatles) “Carry That Weight” (The Beatles) “The End” (The Beatles)

Paul McCartney anuncia dois shows no Brasil em outubro

Paul McCartney anunciou que fará dois shows no Brasil em outubro. As apresentações serão em São Paulo e Florianópolis.

“Terminar 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que tínhamos que voltar e ver você novamente”, disse no Instagram.

Vale destacar que o ex-Beatle já havia confirmado que a turnê Got Back passaria pela América do Sul ainda em 2024.