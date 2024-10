Cid Moreira morre aos 97 anos; relembre os álbuns do jornalista

O jornalista e locutor Cid Moreira faleceu na manhã desta quinta-feira, 03, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Internado há 29 dias no Hospital Santa Teresa devido a complicações decorrentes de uma pneumonia, o comunicador não resistiu. De acordo com o boletim divulgado pela unidade hospitalar, a causa da morte foi “insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos”.

Cid Moreira, nascido em 27 de setembro de 1927, em Taubaté, São Paulo, construiu uma das mais sólidas e respeitadas carreiras no jornalismo brasileiro. Sua voz inconfundível marcou gerações à frente do Jornal Nacional, onde foi apresentador por 26 anos. Ele comandou o principal telejornal da TV Globo desde sua estreia, em 1969, até 1996, tornando-se um dos nomes mais lembrados da televisão brasileira.

O comunicador iniciou sua trajetória no rádio, mas foi na década de 1950 que sua carreira na televisão ganhou destaque. Em 1951, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ampliou sua experiência na TV, apresentando comerciais ao vivo nos programas da época. Ao longo das décadas, consolidou-se como referência na comunicação, destacando-se pelo tom sério e autoritário que transmitia confiança ao público.

Sua atuação como âncora do Jornal Nacional revolucionou o jornalismo televisivo no Brasil. Com uma postura firme e voz grave, Cid Moreira tornou-se um símbolo de credibilidade. Mesmo após deixar a bancada, continuou presente na memória popular como a “voz do JN”.

O outro lado de Cid Moreira: a música e a fé

Além de sua atuação como jornalista, Cid Moreira desenvolveu um importante trabalho como locutor em projetos de áudio voltados para a fé cristã. Ao longo de sua carreira, gravou quatro álbuns. Seu primeiro trabalho nesse campo foi o álbum “Salmos”, lançado em 1994, seguido por “Desiderata”, em 1993. Depois de um período de pausa, ele voltou a gravar, lançando em 2019 os álbuns “Provérbios com Cid Moreira” e “Salmos com Cid Moreira, Volume 1″.

Cid era conhecido também por suas gravações da Bíblia em áudio, um projeto de grande sucesso que aproximou milhões de brasileiros das escrituras. Em 2020, aos 93 anos, ele surpreendeu ao anunciar o início de uma nova fase na carreira, ingressando na equipe da emissora online Conhecer, onde gravava programas de rádio com mensagens bíblicas. “Nunca é tarde para realizar o seu sonho! Aos 93 estou iniciando a radioconhecer.com.br, então, imaginem o que vocês ainda serão capazes de realizar”, afirmou o locutor em uma entrevista.

Reconhecido por sua integridade e dedicação ao trabalho, ele é considerado uma inspiração para gerações de jornalistas e comunicadores. Sua carreira de mais de 70 anos é um exemplo de como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa para informar e transformar a sociedade.

Cid parte deixando um legado que vai muito além das manchetes que leu. Sua voz, sua postura e sua dedicação permanecerão gravadas na memória de milhões de brasileiros que cresceram ouvindo suas palavras. Aos 97 anos, Cid Moreira encerra trajetória, deixando uma marca na história da comunicação brasileira.

Relembre o primeiro álbum do comunicador:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis