Como será o novo álbum com convidados especiais do Nickelback - (crédito: TMJBrazil)

O Nickelback está se preparando para o lançamento de seu mais novo álbum ao vivo, intitulado Live From Nashville. Gravado durante a turnê Get Rollin’ na Bridgestone Arena, em Nashville, em agosto de 2023, o álbum chegará ao público no dia 15 de novembro de 2024, sob o selo da gravadora BMG.

O show foi parte da promoção do álbum Get Rollin’, lançado em 2022, e o novo registro ao vivo promete reviver grandes momentos da carreira da banda canadense. Para os fãs, o material já gera expectativas, especialmente com a presença de convidados especiais e a inclusão dos maiores sucessos do Nickelback.

Entre as 19 faixas do álbum, clássicos como How You Remind Me, Photograph e Someday marcarão presença, além do primeiro single anunciado, a versão ao vivo de San Quentin, que já está disponível no YouTube. Uma das maiores atrações do álbum são as participações de artistas renomados em algumas faixas. Entre os destaques, estão:

Chris Daughtry, ex-participante do American Idol, cantando “Savin’ Me”;

Ernest colaborando em “Flower Shops”;

Josh Ross e Brantley Gilbert no cover de “Copperhead Road”;

Bailey Zimmerman na faixa “Rockstar”;

Hardy em “Sold Out”.

Além dessas colaborações, o álbum promete uma experiência rica e variada, mesclando o som característico do Nickelback com as contribuições de outros artistas talentosos.

Tracklist oficial de Live From Nashville:

San Quentin Savin’ Me (com Chris Daughtry) Far Away Animals Someday Worthy To Say Figured You Out Hero Copperhead Road (com Brantley Gilbert e Josh Ross) High Time Flower Shops (com Ernest) Photograph Rockstar (com Bailey Zimmerman) Those Days Sold Out (com Hardy) How You Remind Me Gotta Be Somebody Burn It To The Ground Don’t Look Back In Anger (com The Lottery Winners)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nickelback (@nickelback)

Carreira do Nickelback

Nickelback, banda de rock canadense formada em 1995 na cidade de Hanna, foi criada pelos irmãos Chad e Mike Kroeger, junto com Ryan Peake e Brandon Kroeger. O nome da banda surgiu quando Mike, que trabalhava em uma cafeteria, costumava devolver moedas de cinco centavos aos clientes, dizendo “here’s your nickel back” (“aqui está seu troco”).

A formação atual conta com Chad Kroeger nos vocais e guitarra, Ryan Peake como guitarrista e backing vocal, Mike Kroeger no baixo e Daniel Adair na bateria, que se juntou ao grupo em 2005, substituindo Ryan Vikedal. Com mais de 50 milhões de álbuns vendidos ao redor do mundo, Nickelback se consolidou como uma das bandas canadenses mais bem-sucedidas da história.

Nos anos 2000, foram o segundo grupo estrangeiro mais vendido nos Estados Unidos, ficando atrás apenas dos Beatles. A Billboard reconheceu o Nickelback como o melhor grupo de rock da década, e o hit “How You Remind Me” foi eleito o melhor single de rock e o quarto melhor single da década. Além disso, a banda ficou na sétima posição entre os melhores artistas da década, com quatro álbuns entre os mais vendidos.