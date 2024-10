Vem aí! Post Malone é atração internacional confirmada no VillaMix 2024

O Villa Mix Festival anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 03, Post Malone como uma das atrações internacionais da edição de 2024, marcada para o dia 21 de dezembro na Neo Química Arena, em São Paulo. O cantor, reconhecido por ser o único artista a liderar a Billboard em três gêneros diferentes, tem demonstrado um crescimento notável no country e promete trazer um show exclusivo para o festival, que é tradicionalmente focado em música sertaneja.

O festival retorna após cinco anos de pausa e, segundo a organização, apresentará um line-up diversificado que inclui country, pop e sertanejo. As vendas gerais de ingressos começam no dia 7 de outubro, às 10h, pela Eventim, e os fãs podem adquirir os bilhetes em até 6x sem juros. Post Malone já se apresentou no Brasil diversas vezes, incluindo sua última aparição no festival The Town em setembro de 2023, onde fechou a programação com versões roqueiras de seus hits.

Os organizadores do Villa Mix Festival estão empolgados com a volta do evento e prometem mais atrações que serão anunciadas em breve, tornando essa edição verdadeiramente histórica. Com a abertura dos portões marcada para às 13h, a expectativa é alta para a performance de Post Malone, que já encantou o público brasileiro em suas visitas anteriores, incluindo sua estreia no Lollapalooza em 2019 e uma apresentação memorável no Rock in Rio 2022.

Post Malone foi homenageado pela Island Records recentemente: “artista único”

O álbum F-1 Trillion, voltado para o country, representa o terceiro trabalho de Post Malone a alcançar o topo das paradas no Reino Unido. Este lançamento marca seu sexto álbum de estúdio em menos de nove anos, seguindo os álbuns Austin (2023) e Twelve Carat Toothache (2022).

F-1 Trillion teve mais de 19 mil unidades vendidas, incluindo 2,6 mil CDs, 3,2 mil cópias em vinil, 1,3 mil downloads digitais e 12 mil streams. O álbum também conquistou a liderança nas paradas de álbuns de vinil. Com isso, Post Malone se torna o primeiro artista country masculino a atingir o topo das paradas do Reino Unido desde Slim Whitman, que fez isso em 1977.

Esses resultados chamaram a atenção dos executivos da renomada gravadora Island Records, que pertence à Universal Music Group. O álbum F-1 Trillion conta com colaborações de artistas como Luke Combs, Morgan Wallen e Blake Shelton, além de participações especiais de Dolly Parton, Chris Stapleton e Brad Paisley.

O sucesso deste álbum garantiu à Island Records seu quinto disco número um em 2024, superando todas as outras gravadoras. Os outros quatro álbuns que alcançaram essa marca são de artistas da gravadora, incluindo Noah Kahan, The Last Dinner Party, Ariana Grande e Chappell Roan.

Nos Estados Unidos, F-1 Trillion foi lançado pelos selos Mercury Records e Republic Records.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis