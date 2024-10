Ex-BBB Fani Pacheco diz que sofreu bullying na faculdade de medicina

Além do preconceito, Fani também precisou lidar com os altos custos da faculdade de medicina - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Fani Pacheco acaba de realizar um grande sonho: tornar-se médica. Formada em agosto deste ano, a ex-BBB agora oferece consultas e palestras, promovendo sua nova carreira no Instagram. Apesar de estar em um momento de celebração, a trajetória de Fani na medicina não foi fácil. Desde o início, a loira enfrentou desafios, incluindo o preconceito que sofreu no ambiente acadêmico. "No começo, eu era o assunto da faculdade, e isso foi muito difícil. Alguns professores até praticaram bullying", contou ela em entrevista.

Além do preconceito, Fani também precisou lidar com os altos custos da faculdade de medicina. Em um desabafo sincero, a nova médica revelou que, mesmo tendo economias, foi pega de surpresa pelas despesas elevadas. "Meu pai me ajudou, mas a mensalidade é muito cara. É um sonho pelo qual você paga sem saber se vai recuperar o investimento", disse ela, destacando as dificuldades financeiras ao longo dos anos de estudo.

Fani, que ficou conhecida em 2007 ao participar do Big Brother Brasil 7, nunca escondeu seu desejo de seguir a carreira médica. Em 2021, durante uma participação no Altas Horas, ela relembrou sua meta, traçada logo após sua saída do reality. A ex-BBB também teve uma segunda chance no programa, voltando à casa na edição de 2013, quando o reality promoveu uma repescagem de ex-participantes.

Agora formada, Fani está determinada a transformar sua paixão pela medicina em uma carreira sólida, atendendo pacientes e realizando palestras em todo o Brasil. Com muito esforço e dedicação, ela superou as adversidades e provou que é possível realizar sonhos, mesmo quando o caminho parece difícil.

