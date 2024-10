Andressa Urach e Juju Ferrari: a polêmica que começou com um beijo e terminou em briga

A festa de aniversário de 37 anos de Andressa Urach, realizada na madrugada desta quinta-feira (3), ganhou destaque não apenas pelo tema "Festa da Playboy" e pelo visual ousado da anfitriã, mas também pela polêmica entre ela e Juju Ferrari.



A celebração, marcada por um clima animado e a presença de convidados como Negritude Júnior e DJ Alef, rapidamente se transformou em um barraco, que resultou na expulsão de Juju do evento. Vale ressaltar que, logo no início da comemoração, Urach e Juju deram um beijo.

A confusão, no entanto, começou logo após o tradicional "parabéns pra você". Durante seu discurso, Andressa fez uma declaração sobre Deus, o que incomodou Juju, que foi acusada de quebrar partes da festa. Testemunhas afirmaram que, em um momento de raiva, Andressa jogou bebida em Juju e disparou: "Tira a barraqueira louca. Maluca. Retardada. Sempre tem um Satanás, né?". Confira:

Juju Ferrari se pronunciou

Após a expulsão, Juju não hesitou em se manifestar nas redes sociais. Em um vídeo, ela contou que a confusão começou quando Andressa Urach tentou beijá-la sem sua autorização: "Falei que não ia fazer mais isso, mas vamos ao que aconteceu. Andressa é minha amiga há anos, todo mundo sabe. Na festa, por ela estar solteira, por diversas vezes veio pra tentar beijar canto de boca e eu falei pra ela parar", começou ela.

Juju ainda mostrou a entrada de uma delegacia, prometendo que os responsáveis pela situação iriam "responder" e desabafou sobre as dores que sentia após um tombo durante a festa. Juju afirmou que estava decepcionada com a atitude de Andressa, enfatizando a dificuldade de lidar com ciúmes vindos de alguém que considera amiga. Ela ameaçou abrir o jogo sobre segredos que poderia revelar.

Andressa Urach se manifestou

Por outro lado, Andressa também se defendeu, afirmando que, enquanto falava sobre suas crenças, Juju se intrometeu de maneira inapropriada. A anfitriã reconheceu que, no calor do momento, agiu de forma impulsiva e pediu desculpas a todos os convidados pelo constrangimento. Contudo, ela reafirmou sua postura: "Não levo desaforo para casa e não me arrependo do que faço".