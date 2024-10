Viih Tube posa nua e protagoniza belíssimo ensaio na reta final da gravidez

A influenciadora posou nua, com os cabelos soltos e coberta por borboletas azuis cenográficas - (crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube)





Viih Tube, que está na reta final de sua segunda gravidez, decidiu registrar a atual fase da sua vida em um belíssimo ensaio fotográfico. A influenciadora posou nua, com os cabelos soltos e coberta por borboletas azuis cenográficas. Os cliques foram feitos pela fotógrafa Fabiana Monteiro e compartilhados no Instagram da famosa.

A ex-BBB, que já é mãe de Lua, nascida em 9 de abril de 2023, agora espera Ravi, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. "Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você, meu filho", escreveu Viih Tube na legenda da publicação.

"Maravilhosa demais. Te amo!!", escreveu o marido da influenciadora. Nos comentários da postagem, fãs e amigos também deixaram elogios para a famosa. "Nunca vi uma foto de mamãe tão linda! Parece uma pintura", escreveu uma seguidora. "Perfeita demais! Príncipe Ravi logo mais estará aqui comemorando os mesversários que tanto amamos", comentou uma fã. "Que perfeita", declarou outra internauta.

