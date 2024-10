Será? Matteus revela se rompeu amizade com Davi após o BBB 24

Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, abriu o jogo sobre a relação com Davi Brito, campeão do reality show da Globo. Apesar dos conflitos pelo jogo, os dois se tornaram grandes amigos dentro da casa mais vigiada do Brasil, e ele detalhou com quem ainda mantém contato até hoje.

"A gente sai do Big Brother numa loucura, numa correria. E (tem) trabalho, viagem, vai pra cá, vai pra lá. Eu mesmo, que saí lá do interior do Rio Grande do Sul – que não tem muita oportunidade no sentido de publicidade – passei por isso. E aí, a gente se separa. Fala na rede social, em algum evento ou outro, a gente se cruza", iniciou o namorado de Isabelle Nogueira, em entrevista à revista Caras.

Sincero, Matteus confessou sobre a relação com Davi Brito atualmente. "Convivo mais com a Isabelle, né? (risos). Mas tipo o Davi, o vejo nos eventos, a gente conversa uma hora ou outra, a gente não tem tanto convívio, porque lá a gente convivia diariamente 24 horas por dia. A Bia também!", afirmou o ex-BBB, que citou quem são as pessoas mais próximas dele.

"Às vezes, a gente responde story (no Instagram) um do outro, manda mensagem; para a Alane, o (Lucas) Pizane (…) Ele saiu no início do jogo, mas (…) quero muito bem. O Michel, a Raquele, todo mundo (…) A Wanessa (Camargo); a Yasmin (Brunet) vi num evento (recente) e fiquei muito feliz!", disse Matteus.

