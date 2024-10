Mister M lamenta morte de Cid Moreira: "Foi através dele que me conheceram"

Valentino, que está com 68 anos, lamentou a morte do jornalista em depoimento enviado ao Estadão - (crédito: Divulgação TV Globo)

Val Valentino, popularmente conhecido pelo personagem Mister M, ganhou fama no fim dos anos 1990 quando era anunciado no Fantástico pela voz épica de Cid Moreira, que faleceu nesta sexta-feira, 3, aos 97 anos.

O ilusionista norte-americano revelava os segredos por trás de mirabolantes truques de mágica e era chamado de 'Paladino Mascarado', 'Príncipe Negro' ou 'Mago dos Magos', entre outras alcunhas, pelo apresentador antes da popular atração dominical da Globo.

Valentino, que está com 68 anos, lamentou a morte do jornalista em depoimento enviado ao Estadão. "Estou muito triste com a morte de Cid Moreira, mas ao mesmo tempo estou muito feliz por sua vida de muitos sucessos e glórias, que o tornou o maior jornalista que o País já teve. Sou muito grato a Cid Moreira, porque foi através da voz dele que vocês, brasileiros, me conheceram. Estou muito triste, mas temos que homenageá-lo com muita alegria", afirmou.

Um dos rostos e vozes mais conhecidos da televisão brasileira, Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia.