Cafeteria com destaque para a cultura negra abre as portas na Asa Norte

Cafeteria afrocentrada, a Griô Café Cultural abre as portas na noite desta sexta-feira (4/10). A partir das 19h, a inauguração da casa que divide espaço com o Teatro Ribondi, na 708 Norte, será embalada pelo som da Dj pernambucana Laine D'Olinda. Nas paredes, será exposta a mostra da artista Cris Akanni, que conta histórias de ancestralidade e conexão — ambas artistas negras.

Criada pela jornalista Adriana Caitano e o marido Artur Ribeiro, barista e chef do espaço, a cafeteria terá como prioridade a diversidade, tanto nos livros e artesanatos que serão vendidos na estante colaborativa, quanto no cardápio. De acordo com o casal, doces, pães e outros insumos serão fornecidos prioritariamente por mulheres do DF e região. A ideia é contar também com fornecedores quilombolas, com deficiência ou LGBTQIA+.

“Na África, os griôs são mestres guardiões da história oral do seu povo, que repassam para suas comunidades as memórias do passado para manter vivas as tradições locais", explica Adriana. "Para nós, griô representa a importância de passar adiante o que aprendemos e agir para que nossas raízes ancestrais não sejam esquecidas”, afirma.

Farão parte do menu opções de cafés espresso e coado, além de drinques especiais, sanduíches com recheios exclusivos, o tradicional brownie de baru do chef e mais. Entre o início de 2021 e o final de 2022, Adriana e Artur já circulavam pela cidade com a Griô itinerante, um carrinho artesanal que chegou a participar de eventos como a Feira No Setor e o Festival Latinidades.