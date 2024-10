Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (5/10)

DISCUSSÕES.

Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura.

De vez em quando uma boa discussão pode ser esclarecedora e promover criatividade para superar algum obstáculo, mas como as pessoas, em geral, andam exaustas e bastante rigorosas nas suas visões de mundo, já que a flexibilidade significaria terem de investir recursos vitais para se reinventarem, as discussões raramente adotam esse viés criativo.

Leia também: Saiba como as pessoas flertam de acordo com cada signo

Ao contrário, discussões que surgem sobre detalhes se transformam rapidamente em campos de guerra onde circulam desejos assassinos, que apesar de não chegarem às vias de fato, promovem trocas verbais e gestuais de elevadíssimo poder destrutivo.

Todos estamos sujeitos a essa dinâmica, e saber como sair dessa com dignidade requer presença de espírito e um mínimo de compreensão prática de que, apesar das diferenças, todas as pessoas têm direito à existência.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É mais fácil se deixar envolver pela irritação alheia do que tomar distância e observar com imparcialidade o que verdadeiramente acontece. Procure adotar a postura mais difícil dessa vez, em benefício de todos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando o que deveria estar automaticamente pronto na rotina deixa de funcionar, é hora de fazer das tripas coração e pensar que as contrariedades devem acontecer por algum bem, que por enquanto não dá para entender.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bastante fácil se envolver em argumentos baseados em ciúme, e esconder a realidade por trás de justificativas aparentemente sensatas. O ciúme não tem nada de sensato nem muito menos de libertador. Evite o quanto possível.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada mais confortável do que uma certeza, mas ao mesmo tempo, nada mais perigoso do que uma certeza, porque você se conforta nela e deixa de perceber as nuances que as contradizem e, talvez, renegam também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que ainda precisam ser mantidas em sigilo, portanto, evite cair na tentação de provocar comoções que agora não fariam sentido, com você colocando todas as cartas sobre a mesa. Cada coisa no seu devido tempo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que possuímos nesta existência é temporário, nem sequer os átomos de nossas constituições são realmente nossos, porque os emprestamos da Terra e a ela retornam depois de nosso falecimento. Tenha isso em mente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Inadvertidamente, você pode se converter no ponto de partida de algumas discórdias. Quando isso acontecer, procure oferecer alguma palavra de alívio, evitando tomar partido por nenhum lado. Todos estão equivocados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Os ressentimentos não dão prévio aviso, se instalam na alma sobre a certeza de ter sido cometida uma injustiça, e se munem de argumentos e justificativas para cozinhar no interior. Vomite os ressentimentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você se sinta incapaz de lidar com as emoções misturadas dentro de sua própria alma, pelo menos não fique tomando iniciativas que, depois, seria mais difícil consertar do que agora não fazer nada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As discussões são acaloradas e nenhuma das pessoas envolvidas parece disposta a abrir mão de suas razões. Nossa humanidade é viciada no esporte de discordar, mesmo que, no fundo, todos falem a mesma coisa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias são maravilhosas, mas os recursos necessários para que se realizem são escassos, e isso provoca irritação na alma, que pretende alçar voo o quanto antes. O tempo não é inimigo, é um importante aliado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É certo que há questões que irritam e inquietam ao ponto de fazerem você pensar que está tudo indo ladeira abaixo. Porém, se você respirar fundo e se conter durante alguns instantes, conseguirá ver outro cenário.